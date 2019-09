Servidores municipais participam da 1ª Copa Penedo de Futsal

Data: 04/09/2019



Servidores efetivos e contratados da Prefeitura de Penedo estão em confronto. Mas calma aí! Não se trata de disputa por questões políticas, salariais ou trabalhistas. Os funcionários do serviço público são adversários apenas nos jogos da 1ª Copa Penedo de Futsal, competição promovida pela gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

Organizado pela Coordenadoria de Esportes, setor vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude (Seclej), o torneio acontece no Ginásio Poliesportivo Padre Manoel Vieira, com partidas nas noites de segunda, quarta e sexta-feira até o próximo dia 13.

O local dos jogos da 1ª Copa Penedo de Futsal foi reinaugurado em maio de 2018. O investimento do Governo de Alagoas atendeu o pleito da população penedense levado ao conhecimento do governador Renan Filho pelo Prefeito Március Beltrão e o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes.

O ginásio estava abandonado desde o final da década de 1990, servindo apenas como ponto de uso de drogas. Mesmo se houvesse segurança no local, não havia mais atividades esportivas no local que foi interditado devido aos problemas detectados na estrutura do imóvel durante vistoria do Corpo de Bombeiros.

Em maio de 2015, parte da coberta do ginásio desabou. Muitos não acreditaram na recuperação da estrutura, mas o governador Renan Filho cumpriu a promessa e devolveu o ‘ginásio do Estadual’ – referência à Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, a maior da rede pública estadual em Penedo e região – em melhores condições.

Em novembro do ano passado, os tradicionais Jogos da Primavera voltaram a acontecer no Ginásio Padre Manoel Vieira. Outro evento esportivo marcante foi a etapa do Jogos Escolares de Alagoas (Jeal), realizada em julho deste ano.

Agora, a bola rola na quadra do melhor equipamento esportivo de Penedo e região na 1ª Copa Penedo de Futsal para servidores municipais, em clima de paz e disputa somente dentro das quatro linhas.

Fonte: Decom/PMP