Banda fanfarra municipal se apresenta durante Semana da Pátria

Data: 06/09/2019



Com as presenças do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, vereadores, secretários municipais, Marinha, exército e Policia Militar, funcionários públicos, além dos alunos das escolas municipais e particulares foi encerrada em frente a sede do Poder executivo municipal a Semana da Pátria, que anualmente antecede o tradicional desfile de independência, realizado no dia 7 de Setembro. O evento também contou com uma simulação de ações de combate a criminalidade pela Polícia Militar e apresentação da Banda fanfarra municipal .

Após o hasteamento dos pavilhões de Penedo, Alagoas e Brasil por parte das autoridades presentes, o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão falou para o público, na qual destacou a importância da data para a nação brasileira.

“Para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez durante a semana da pátria, principalmente por ser um momento impar na história do nosso município, com a melhoria de todos os indicadores sociais e infraestrutura urbana. Que venham muitas outras datas como está, e que Penedo esteja sempre no alto”, afirmou.

O Prefeito Marcius Beltrão também destacou sobre a implantação da Banda Fanfarra municipal, que irá estrear esse ano no desfile de 7 de Setembro e homenageia o músico penedense Jorge Souza Barbeiro, conhecido por Jorge da Batucada. Além disso agradeceu a Marinha do Brasil, Exercito, Policia Miliar e Corpo Bombeiros pela presença durante a Semana da Pátria.

Simulação

Ao final do evento a Polícia Militar realizou para o público presente, uma demonstração de como são efetuadas as diversas ações em combate a criminalidade pelo 11º Batalhão.

Durante a simulação uma viatura da PM juntamente com três motos da Rocam realizaram uma perseguição, seguida por revista e prisão de um eventual criminoso, mostrando para a população como são realizados esses procedimentos.

Fonte: Decom/PMP