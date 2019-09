Mapa do Turismo 2019 eleva classificação de quatro cidades em Alagoas

Data: 06/09/2019



Quatro municípios turísticos alagoanos subiram de posição na nova categorização do Mapa do Turismo 2019 elaborado pelo Ministério do Turismo (Mtur). Maragogi, Japaratinga, Arapiraca e Palmeira dos Índios subiram para as categorias, A, B, B e C, respectivamente. Ao todo, Alagoas conta 50 cidades consideradas turísticas, divididas em sete regiões: Costa dos Corais, Lagoas e Mares do Sul, Caminhos do São Francisco, Grande Maceió, Quilombos, Caatinga e Agreste.

De acordo com o Mtur, a categorização serve para otimizar a distribuição de recursos públicos; orientar a elaboração de políticas específicas para cada categoria de municípios; aperfeiçoar a gestão pública, na medida em que fornece aos gestores do Ministério e do Estado mais um instrumento para subsidiar a tomada de decisão; auxiliar na atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, que é feita a cada dois anos, e orientar a reflexão sobre o papel de cada cidade no processo de desenvolvimento turístico regional.

Para a classificação, o Mtur levou em consideração a quantidade de empregos gerados no município por meio da atividade turística; o número de estabelecimentos prestadores de serviços turísticos cadastrados junto ao Cadastur – cadastro que regulamenta a atividade; a arrecadação de impostos pela cadeia produtiva do setor e o número de visitantes nacionais e internacionais.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, importantes municípios turísticos alagoanos subiram de categoria, o que ajudará a impulsionar o segmento no estado, na medida em que a iabiliza a execução de novos projetos para fortalecimentos destes destinos com o apoio do governo Federal.

“A nova categorização nos garante um patamar elevado no Mapa do Turismo Brasileiro. Com Maragogi, nosso segundo destino indutor, subindo para o nível A e Arapiraca, maior cidade do interior do Estado, para o B, por exemplo, poderemos viabilizar novos projetos e políticas públicas. Iremos trabalhar em conjunto com os executivos municipais e o governo Federal a fim de fortalecer o turismo nessas cidades, fomentando o segmento de sol e mar, que é nossa principal atividade, além do turismo de negócios do interior, garantindo, assim, que o setor se consolide como grande gerador de oportunidades para todo o Estado”.

por Thiago Tarelli/Agência Alagoas