Trevo do Bom Jesus dos Navegantes é revitalizado e ganha mais um atrativo turístico

Data: 06/09/2019



Debaixo de sol forte e com as bênçãos do padre Ednaldo, pároco da Catedral Diocesana, o prefeito Marcius Beltrão (PDT) entregou ao povo penedense a revitalização do Trevo do Bom Jesus dos Navegantes. A solenidade desta sexta-feira também marcou a entrega de mais totem turístico com o nome de Penedo.

O Trevo do Bom Jesus foi um projeto da primeira gestão do prefeito Marcius Beltrão, ao lado do então ex-prefeito José Alves. E só agora passou por restauração. O local foi batizado com o nome do protetor dos ribeirinhos e remeiros.

A escultura é de assinatura do ribeirinho de Neópolis-SE, Deolando Viera, que também confeccionou o totem com o nome de Penedo. “Neste momento agradeço publicamente ao prefeito pela escolha, por ter me selecionado para participar de parte da história de Penedo. Foi um trabalho lindo que durou cerca de três meses e o resultado foi a satisfação dos penedenses”, disse o artista.

Na primeira gestão o local que hoje é o Trevo do Bom Jesus era um cruzamento na entrada cidade, local onde ocorreram diversos acidentes. Ao assumir, a administração contratou um estudo que apontou que a saída para acabar com os imprevistos era a construção de um trevo.

“Aqui era um dos locais mais complicados de Penedo, no que diz respeito ao trânsito. Os estudos apontaram a saída e terminamos por construir um trevo, que se transformou em um importante atrativo turístico. Este projeto também tem a participação do amigo e ex-prefeito José Alves, um grande líder desta cidade”. Marcius Beltrão além da entrega da revitalização do Trevo do Bom Jesus dos Navegantes e de mais um totem com o nome de Penedo, trouxe aos presentes uma mais novidade.

“Aproveito o momento e a presença do artista Deolando, para anunciar que nos próximos meses vamos entregar ao povo penedense e aos turistas que aqui frequentam, oito esculturas de personagens que se identificam com a história de Penedo. Cada obra de arte será colocada em um local especifico do Centro Histórico. Adianto que uma delas será a escultura de D. Pedro II. E as outras sete serão surpresa”, brincou o prefeito.

por Roberto Miranda