Hospital da Mulher: Sesau divulga lista de aprovados na 3ª etapa do processo seletivo

Data: 07/09/2019

Após o período de entrega dos documentos pessoais e homologação dos títulos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) divulgou o resultado da III etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o Hospital da Mulher. A lista com os nomes dos aprovados pode ser conferida entre as páginas 24 e 34 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6) e neste link.

Conforme prevê o edital, os candidatos da listagem com a observação Títulos e Documentos Homologados foram aprovados e devem aguardar a convocação para assumirem seus cargos. Já os candidatos com a observação Segunda Chamada, devem entregar os documentos pessoais e homologar os títulos nesta sexta (6) e na segunda (9).

A apresentação dos documentos deve ocorrer na Gerência Executiva de Valorização de Pessoas (Gerevep) da Sesau, localizada no Edifício Santa Ana, na Avenida da Paz, nº 1.174, bairro Jaraguá, em Maceió, no horário das 8h às 14h. Por meio desta ação, será confirmada a pontuação do candidato, analisando se as informações da inscrição on-line estão em conformidade com a documentação apresentada.

Os documentos devem ser entregues em envelope aberto e em tamanho ofício. Caso algum candidato convocado para a Segunda Chamada não realize a entrega de documentos, será desclassificado automaticamente, segundo prevê o edital do PSS para o Hospital da Mulher.

Quanto ao candidato representado por procuração, o edital aponta que ele assumirá a integral responsabilidade pelas informações prestadas pelo seu procurador. Com isso, ele deverá arcar com as consequências de eventuais erros do seu representante, na entrega da titulação, bem como, na anexação dos documentos exigidos.

Documentos – Caberá ao candidato aprovado apresentar, ainda de acordo com o edital, cópias e originais dos títulos (declarados no ato da inscrição on-line); documentos de Identificação (RG e CPF), Cartão do PIS/PASEP/NIT, carteira de trabalho e previdência social e comprovante de residência atualizado.

Também é necessário apresentar o comprovante de quitação eleitoral, comprovante de quitação das obrigações do Serviço Militar, no caso do sexo masculino, declaração de não acumulação ilícita de cargos, com fulcro no inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, comprovação de experiência profissional, quando houver e registro do Conselho de Classe.

Contratação – A convocação dos candidatos aprovados para atuarem no Hospital da Mulher será realizada em data ainda a ser divulgada posteriormente, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, informando o período, horário e local onde deverão comparecer para a devida contratação. Na ocasião, os candidatos convocados terão que apresentar a documentação constante no edital do PSS do Hospital da Mulher, a avaliação médica, os exames laboratoriais e complementares necessários.

A convocação dos candidatos classificados será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, informando o período, horário e local onde deverão comparecer para a devida contratação. Na ocasião, os candidatos convocados terão que apresentar a documentação constante no edital do PSS do Hospital da Mulher, a avaliação médica, os exames laboratoriais e complementares necessários.

Fonte: TNH1