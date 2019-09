Mãe procura a polícia e denuncia filho adolescente por roubo no Agreste

Data: 07/09/2019



Uma mulher foi a Central de Polícia Civil, em Arapiraca, Agreste do alagoano, para denunciar o próprio filho por roubo. A denúncia foi feita na última terça-feira (3). O jovem é acusado de, junto com outro rapaz, assaltar um casal no Sítio Bálsamo, zona rural do município, na segunda-feira (2).

De acordo com informações policiais, a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi até a delegacia e devolveu joias, dinheiro e dois aparelhos celulares que foram roubados pelo seu filho adolescente. A polícia só divulgou o caso, nesta quinta-feira (5), após apreender o segundo menor envolvido no crime, em uma horta no bairro Boa Vista, também em Arapiraca.

Ainda segundo a polícia, o casal vítima do assalto relatou que foram amarrados e que os dois adolescentes agiram de forma truculenta. Um deles estava com uma espingarda.

Além dos objetos que foram entregues pela mãe do menor, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, a arma utilizada pela dupla e mais produtos roubados foram encontrados em um matagal, no sítio Taquara, após o menor indicar o local. Outros objetos furtados haviam sido guardados pela mãe do adolescente apreendido.

Todos os objetos recuperados foram devolvidos para as vítimas. Os dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram encaminhados para Vara da Infância e da Juventude, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: CadaMinuto