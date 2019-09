Escolas da Prefeitura de Penedo destacam heróis brasileiros no desfile cívico

Data: 07/09/2019



Unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo participaram do desfile cívico neste 7 de Setembro destacando heróis brasileiros. A escolha do tema levou para a avenida estudantes com cartazes, faixas e até mesmo caraterizados Dom Pedro I, Princesa Isabel e Marechal Deodoro

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Barão de Penedo organizou uma ala homenageando personagens importantes da história brasileira, entre eles José de Bonifácio (o Patriarca da Independência), Zumbi dos Palmares (líder do maior quilombo do Brasil), Duque de Caxias (Patrono do Exército), Anna Nery (tida como a primeira enfermeira do país), Dom Pedro II, Tiradentes, dentre outros vultos nacionais.

A EMEB Vereador Manoel Soares de Melo também exaltou heróis brasileiros, acrescentando uma ala para o Programa Mais Alfabetização, reforça no aprendizado para crianças do 1º e do 2º ano, por meio de atividades lúdicas promovidas por profissional da Pedagogia. O programa Escola 10, desenvolvido em parceria com o Governo de Alagoas, também foi enaltecido.

O envolvimento dos estudantes com brincadeiras educativas e trabalhos artísticos foi o tema trabalhado pela EMEB Santa Luzia. A unidade de ensino instalada na estrutura do Sesi/Senai tem 1.100 alunas e alunos matriculados e destacou o Balé que mantém, dança que fez o Mundo Encantado do Circo o seu tema.

Banda Municipal

Outro destaque do desfile cívico em Penedo foi a estreia da Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, homenagem ao falecido maestro da Batucada Milionários do Samba, recentemente reativada no bairro onde nasceu, o Barro Vermelho, por iniciativa do vereador Edivaldo Santos.

Diante a arquibancada aberta ao público e do palanque oficial, local onde o Prefeito Március Beltrão e o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes e demais autoridades acompanharam o desfile, a Banda Municipal Jorge Souza Nascimento fez uma apresentação de gala, sob aplausos do público.

Fechando a sequência das escolas da Semed da Prefeitura de Penedo, a EMEB Douglas Apratto Tenório enalteceu as Forças Armadas do Brasil, com alas representado o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

O desfile cívico realizado neste sábado, 07 de setembro, concluiu a programação da Semana da Pátria organizada pela Prefeitura de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP