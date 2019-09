Com reajuste de 3,16%, preço do botijão de gás deve chegar a R$ 70 em Alagoas

Data: 08/09/2019

O consumidor alagoano paga mais caro pelo gás de cozinha a partir desta segunda-feira (9). O reajuste de 3,16%, em média, anunciado pelas distribuidoras vai representar R$ 5 a mais na hora da comprar, e o botijão de 13 quilos deve variar entre R$ 60 e R$ 70 no Estado.

O revendedor e sindicalista Leandro Henrique Cezar Leite conta que o último aumento no produto foi anunciado em março deste ano e em julho foi até dada uma diminuição.

“Já tem quem venda o gás aqui [em Alagoas] por R$ 70, esse não deve aumentar, mas quem vende por R$ 60 e R$ 65 deve repassar o aumento atual”, explica.

Os vendedores reclamam que nos últimos meses, quando a Petrobras reduziu o preço do GLP industrial para as distribuidoras, sendo 9,8% em 23 de julho e 13% em 2 de agosto, as distribuidoras não repassaram as reduções para aos revendedores, o que impede que os preços baixem para os consumidores.

Segundo Leandro, desde a última quarta-feira (28) uma distribuidora já pratica o aumento em Alagoas e as outras vão acompanhar a partir desta segunda. O barateamento no preço do produto foi promessa de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro.

A orientação do sindicalista é que os consumidores só adquiram o gás de cozinha em revendas regulamentadas, já que atendem aos padrões exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e são fiscalizadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ele também alerta para a importância de lembrar de exigir o cupom fiscal na hora da compra.

por Hebert Borges/Gazetaweb