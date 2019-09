Concurso IBGE: edital para 3 mil vagas já tem data para divulgação

Data: 09/09/2019



O edital do concurso IBGE, com mais de 3 mil vagas temporárias, será publicado até o dia 20 de setembro. Prevista para esse mês, a publicação ainda está sendo alinhada com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

A previsão foi passada nesta segunda-feira, 9, pelo coordenador de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bruno Malheiros, com exclusividade à FOLHA DIRIGIDA. Segundo ele, a intenção é que o edital seja publicado até o próximo dia 20.

Ao todo, estão previstas mais de 3 mil vagas, que serão distribuídas pelos cargos de agente censitário operacional e coordenador censitário de subárea. Este será o primeiro edital do concurso IBGE, que trará mais de 234 mil vagas temporárias, visando ao Censo Demográfico 2020.

As oportunidades de coordenador censitário de subárea serão para vários municípios brasileiros e as de agente censitário para todas as capitais. Conforme portaria autorizativa da seleção, estes dois cargos reúnem 3.210 vagas e têm ganhos de R$1.800 (agente) e R$4 mil (coordenador).

Além destes dois cargos, o concurso IBGE tem outros editais confirmados, com vagas para supervisor (call center), agente censitário municipal, agente censitário supervisor, codificador censitário, supervisor PA e recenseador.

Este último cargo, destinado a quem tem o nível fundamental, é um dos mais esperados, já que contará com 196 mil vagas. O IBGE está autorizado a realizar novo concurso com 234.416 vagas temporárias, que serão distribuídas por todos os municípios do país, e voltadas para o Censo Demográfico 2020.

Conforme retificação do dia 13 de agosto, todos os editais previstos para esta seleção deverão ser publicados até maio de 2020. Com a prorrogação, as contratações, antes previstas para ocorrerem a partir de janeiro de 2020, deverão ser adiadas para os meses seguintes.

Confira abaixo as vagas previstas para cada cargo:

Fonte: Folha Dirigida