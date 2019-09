Estudante fica presa por duas horas em cemitério em Maceió

Data: 08/09/2019



Uma jovem ficou presa no cemitério da Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, no final da tarde de sábado (7) e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros cerca de 2 horas depois.

A estudante de jornalismo Rebecka Carmo, 24, estava panfletando próximo a Feira da Reforma Agrária na Praça da Faculdade, quando ela e mais dois amigos decidiram entrar no cemitério.

“Um dos meus amigos é de Pernambuco, e fui contar a ele a estória da Mulher da Capa Preta, e entramos pra ver o túmulo. Vimos o coveiro perto de onde a gente tava. Demos uma volta no cemitério, e na hora de sair, já estava trancado”, explica Rebecka, que alega que eles tentaram sair por volta das 16h55.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, órgão responsável pela administração dos cemitérios, confirma o caso e informa que o horário de funcionamento é até as 17 horas.

“Eu e meus amigos tentamos pular, mas o muro é muito alto. Daí ligamos pra quem estava na feira. Também ligamos para a polícia, e nos passaram um número que seria da administração do cemitério, mas só dava mensagem de que não existia. Foi quando resolvi chamar os Bombeiro”, conta a jovem.

No início da noite, o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Só restava Rebecka do lado de dentro do portão.

“Como meus amigos são bem magrinhos, eles acabaram saindo pelas brechas. Eu fiquei, à espera dos Bombeiros. Pularam o muro, mas estava muito difícil e eu estava de saia. Eles precisaram quebrar o cadeado pra que eu pudesse sair” esclareceu Rebecka.

Depois de quase duas horas, Rebecka foi retirada pelos bombeiros do local próximo das 18h45. A administração do cemitério informou que cadeado quebrado já foi recolocado.

O vídeo mostrando a saída de Rebecka do cemitério ganhou as redes sociais através de amigos e pessoas que passaram pelo local enquanto ela estava à espera do socorro.

Fonte: G1/AL