Penedense empata em 0 a 0 com a equipe amadora do Santa Cruz de Taquarana

Data: 08/09/2019

Em seu último amistoso preparatório antes da disputa da 2ª divisão do Alagoano 2019, o Sport Club Penedense empatou na tarde deste domingo, 08, com a equipe do Santa Cruz de Taquarana em 0 a 0. Em comparação ao amistoso contra o CSA (sub-23), quando empatou também em 0 a 0, o time ribeirinho teve uma melhora em termos táticos com triangulações de jogadas e chances de gols. O técnico Evanilson Nunes fez algumas modificações, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A arbitragem até que tentou conturbar o amistoso expulsando o jogador Aldonys do Penedense achando que ele já tinha cartão amarelo, quando na realidade não tinha. O público presente ao estádio Dr. Alfredo Leahy foi de 142 torcedores.

Nesta semana o Penedense fará um jogo treino com alguma equipe amadora, mas o técnico Evanilson já adiantou que não irá utilizar o time titular que iniciou a partida de hoje, 08, logo no primeiro tempo.

O Penedense jogou e empatou com: Manoel. Diogo (David), Moisés, Vital e Toinho (Maxuel). Elizeu, Aldonys, Joelson e Palhinha. Pilar (Fernando) (Danilo) e Wesley (Patrick).

O Penedense estreia no Alagoano Sub-23 no próximo domingo, 15, contra o Sete de Setembro, fora de casa, em local a definir ainda pela Federação Alagoana de Futebol.

por Redação