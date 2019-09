Semed Penedo divulga resultado de seleção para intercâmbio de professores em Portugal

Data: 09/09/2019



A Secretaria Municipal de Educação (Semed) Penedo publicou no Diário Oficial do Município (edição de 06 de setembro de 2019), o resultado do Edital 001/2019, processo de seleção do Programa de Residência Pedagógica e Cultural destinado a professores da Educação Infantil.

Promovido pela Prefeitura de Penedo no âmbito do Projeto “A Criança, a Cidade e o Patrimônio”, trabalho de educação patrimonial desenvolvido durante a gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan Alagoas) e a Universidade de Évora, cidade localizada em Portugal.

Doze professoras efetivas da Semed participarão do intercâmbio que acontece de 28 de outubro a 08 de novembro. As selecionadas são, por ordem de classificação: Ana Flávia Teixeira, Juçara Teixeira Morais, Maria Patricia Oliveira, Magda Lisboa Lucena, Rosiane Reginaldo Silva, Luciana de Amorim Santos, Clesia dos Santos Moreira, Maria Rosineide Santos, Joemia Ferreira Santos, Ana Paula Ferreira Lima, Maria Cristina dos Santos e Vanuzia dos Santos.

Durante esse período, os professores participarão de atividades como imersão em instituições de Educação Infantil em Évora, participação em eventos promovidos pela universidade portuguesa, acesso a abordagens pedagógicas e experiências em locais culturalmente relevantes na cidade lusitana.

A seleção promovida para exclusivamente para professores efetivos da Semed Penedo com atuação de, no mínimo, 3 anos na Educação Infantil, exigia ainda dos candidatos formação em Pedagogia, com preferência aos que têm pós-graduação em Educação Infantil.

por Fernando Vinícius – Decom PMP