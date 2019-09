Coordenadoria de Esportes da Prefeitura de Penedo inicia Circuito de Futevôlei

Data: 10/09/2019



O incentivo à prática de atividades desportivas é parte do plano de trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esportes e Juventude (Seclej) da Prefeitura de Penedo. Por meio da coordenadoria que tem a frente o ex-jogador de futebol Betume (Elias Peixoto), o setor que está com torneio de futsal em andamento abriu a temporada das competições de futevôlei.

Depois dos jogos realizados no último final de semana, na orla do Barro Vermelho, com participação de duplas locais e de Maceió e Palmeira dos índios, a Coordenadoria Municipal de Esportes iniciou o Circuito Penedense de Futevôlei nesse domingo, 08, com a primeira etapa do campeonato com mais cinco datas em seu calendário.

A abertura do Circuito Penedense de Futevôlei aconteceu na área de lazer do conjunto residencial Mata Atlântica, investimento em moradia popular situado no bairro Raimundo Marinho, parte alta de Penedo.

A ‘caixa de areia’, como é chamada a quadra do futevôlei, foi construída por iniciativa do Vereador Macaxeira, com apoio do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes e outros colaboradores. A dupla Romário e Jan ficou em 1º lugar, seguida por Rodrigo e Senna. Lu e Rafinha também subiram ao pódio, conquistando o 3º lugar.

“A próxima etapa do Circuito Penedense de Futevôlei será na Prainha, no feriado de 16 de setembro”, informa Betume. “Nessa etapa de abertura, nós tivemos 14 duplas inscritas. Depois chegaram mais algumas, mas como perderam o prazo de inscrição, não puderam participar”, esclarece o Coordenador Municipal de Esportes.

Inscrições

Quem quiser participar da segunda etapa do Circuito Penedense de Futevôlei tem até quinta-feira, 12, para fazer a inscrição. O local é a sede da Coordenadoria Municipal de Esportes, situada no pavimento térreo da Seclej, localizada na Rua Dâmaso do Monte (ladeira da Igreja da Corrente), próximo da Prefeitura de Penedo, no horário das 8h00 às 14h00.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP