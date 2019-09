CRB bate Brasil-RS por 3×1 e volta a vencer no Estádio Rei Pelé pela Série B

Data: 11/09/2019

Enfim, vitória! O CRB encarou o Brasil de Pelotas nesta noite de terça-feira (10), no Estádio Rei Pelé, venceu por 3×1, e pôs fim a uma seca sem vitórias em casa que já durava cinco jogos nesta Série B. Os gols do Galo foram anotados por Felipe Ferreira, Lucas Siqueira, Alisson Farias, enquanto que Maicon Assis fez o de honra da equipe xavante.

Com o resultado desta 22ª rodada, o time regatiano subiu quatro posições e ocupa momentaneamente a 5ª posição da tabela de classificação da Segundona, com 33 pontos. O Brasil-RS, por enquanto, está estacionado na 11ª colocação, com 28.

Na próxima rodada, o CRB encara o Coritiba-PR, no Couto Pereira, às 19 horas do sábado (21). O Brasil de Pelotas volta a jogar no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, na quinta-feria (19), às 21h30.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb