Governador entrega Cisp de São Sebastião e garante reforço na segurança do Agreste

Data: 12/09/2019



O 21º Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Alagoas foi inaugurado nesta quinta-feira (12) em São Sebastião, na região Agreste do estado. O governador Renan Filho e o secretário de Segurança Pública, Lima Júnior, fizeram a entrega do equipamento, que vai reforçar a presença policial no município, localizado a 125 km de Maceió.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), investiu mais de R$ 1,8 milhão em recursos próprios para a construção do CISP de São Sebastião. A unidade fica à margem da rodovia AL-101, na Travessa Adalberto de Araújo Lessa.

Renan Filho agradeceu ao prefeito de São Sebastião, José Pacheco, por ter viabilizado o terreno para a construção do CISP. O governador afirmou que a região de Arapiraca é uma das prioridades da SSP.

“Nós já fizemos o CISP de Igaci e de Girau do Ponciano; estamos entregando hoje o de São Sebastião e vamos inaugurar, em breve, o CISP de Taquarana; faremos também um CISP em Lagoa da Canoa, Craíbas, Limoeiro de Anadia e em Feira Grande. Fecharemos, assim, todo esse cinturão na região de Arapiraca garantindo mais segurança para as cidades”, explicou o governador.

Ele revelou que a meta é atingir, em breve, 50 cidades com a instalação de Centros Integrados dos níveis 1, 2 e 3, cobrindo todas as regiões de Alagoas.

“Esses investimentos reduzem a violência e melhoram muito a sensação de segurança”, destacou.

“Nesse próximo ano, vamos contratar cerca de 800 homens a mais para a Polícia Militar. Até o final do ano, publicaremos o edital para o concurso da Polícia Civil, dando continuidade a esse trabalho que é um dos mais destacados em redução de violência no Brasil”, acrescentou.

Os Centros Integrados de Segurança Pública são unidades modernas e tecnológicas que abrigam as polícias Civil e Militar. As equipes passam a trabalhar juntas, reforçando a integração das forças policiais no combate ao crime.

O prefeito de São Sebastião enfatizou que o município não é violento, entretanto, possui muitos acessos e estradas de ligação com outras regiões e que por isso acaba por atrair a criminalidade. Diante desse cenário, ele destacou a importância do CISP e a necessidade de se trabalhar com a prevenção.

“Esse é um equipamento fantástico que vai colaborar muito com a Segurança Pública de nosso município”, afirmou Pacheco.

Força Tarefa

São Sebastião também recebeu o Força Tarefa de Segurança Pública. O Programa contrata os serviços dos policiais militares em dias de folga. Duas novas viaturas (caminhonetes amarelinhas) foram entregues pelo governador à PM e uma à Polícia Civil.

“Teremos duas guarnições fixas da PM e duas equipes da Força Tarefa diariamente aqui em São Sebastião, além da Polícia Civil trabalhando 24 horas por dia para o registro de boletins de ocorrência. Essa, aliás, é uma grande demanda da população do interior, que agora está sendo atendida com a instalação dos Centros Integrados”, observou Lima Júnior.

Em breve, Maribondo e Taquarana também contarão com Centros Integrados. Em Alagoas, já estão em funcionamento os Cisps de Boca da Mata, Murici, São José da Laje, São José Tapera, Girau do Ponciano, Ouro Branco, Cajueiro, Igaci, Viçosa, São Luís do Quitunde, Junqueiro, Pão de Açúcar, São Miguel dos Milagres, Mata Grande, Batalha, Major Isidoro, Messias, Teotônio Vilela, Campo Alegre e Pilar.

Governo Presente

Ainda em São Sebastião, Renan Filho revelou que voltará ao Agreste, entre os dias 3 e 5 de outubro, para realizar mais uma edição do Governo Presente. O programa levará serviços e obras públicas a 10 municípios da região.

Em São Sebastião, será dada a ordem de serviço para a construção de uma escola em tempo integral e da Casa de Sopa. Renan Filho revelou, ainda, que espera, durante o Governo Presente, publicar a licitação para duplicar a rodovia de São Sebastião a Arapiraca.

“A obra vai mudar a história dessa cidade”, concluiu Renan Filho.

por Severino Carvalho – Agência Alagoas