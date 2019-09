Polícia Federal divulga balanço parcial da operação Casmurros em Alagoas

Data: 11/09/2019



A Polícia Federal divulgou no início da noite desta quarta-feira (11) balanço parcial da Operação Casmurros, realizada nessa terça (10) nos municípios de Maceió, Arapiraca, Boca da Mata, Rio Largo e São Miguel dos Campos para apurar desvios de recursos públicos na Secretaria de Estado da Educação (Seduc) por meio do transporte escolar. De acordo com a PF, o balanço final da ação deve ser divulgado ainda nesta semana.

A operação foi realizada pela PF em conjunto com a Controladoria Geral da União em Alagoas e o Ministério Público Federal (MPF) e é uma consequência de uma investigação para apurar desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb), na Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

De acordo com a Polícia Federal, dos 15 presos, sete são servidores. Todos eles foram conduzidos para audiência de custódia na Justiça Federal em Alagoas na terça. E depois da audiência, por determinação judicial, foram reconduzidos para a Sede da Polícia Federal em Alagoas, onde permanecem à disposição da Justiça.

Até o fim do balanço, 46 itens como HD e pen drive foram espelhados, o que representa um total de 21 TB (terabyte) de conteúdo digital que será submetido à perícia.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao setor técnico científico da PF em Alagoas para serem examinados. Após análise técnica dos materiais apreendidos, outros materiais de informática também podem ser periciados, caso seja necessário para as investigações.

Balanço parcial:

* 26 mandados de busca e apreensão cumpridos

* 15 mandados de prisão temporária cumpridos

* 15 prisões temporárias cumpridas

* 14 homens presos (6 deles são servidores)

* 1 mulher presa (1 servidora)

* 18 indiciamentos realizados

* 15 HDS apreendidos

* Dezenas de extratos bancários apreendidos

* 22 celulares apreendidos

* 24 pen drives apreendidos

* 1 tablet apreendido

* 19 notebooks apreendidos

* Várias agendas (modelo tradicional) apreendidas

* 1 talonário de cheque apreendido

* 4 cartões de memória apreendidos

* 20 mídias físicas (CD/DVD)

* 3 computadores apreendidos

* Efetivo empregado: 121 policiais federais e 11 auditores da Controladoria Geral da União,

* R$ 55.904,00 em espécie apreendidos (para depósito em conta judicial)

* Centenas de documentos apreendidos: relatórios diversos, mapas de controle, contratos administrativos e aditivos, escrituras de imóveis) entre outros tipos de documentos

Fonte: G1/AL