Prefeitura de Penedo entrega mais uma escola reformada e ampliada

Data: 11/09/2019



Penedo ganha mais um investimento em educação promovido pela gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes. O governo que proporciona melhores condições de aprendizado e trabalho, comprovadas pela evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), entrega mais uma escola reformada e ampliada.

O novo ganho para servidores e estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) será oficializado sexta-feira, 13, data da entrega dos serviços realizados na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Engenheiro Antônio Cândido Toledo.

A unidade escolar situada no Povoado Peixoto está com todos os ambientes de trabalho climatizados, da sala da secretaria até as quatro salas de aula, uma a mais do que havia antes, o que significa mais espaço para receber as crianças das comunidades atendidas na escola que oferece do Jardim 1 ao 5º ano da Educação Infantil e está com 70 estudantes matriculados.

Nova estrutura

Essa criançada vai dispor de uma escola com toda a cobertura nova, da estrutura de madeira ao telhado, feito com telhas ecológicas, mais resistentes. Também foi substituída toda a rede elétrica e hidráulica, assim como as portas e janelas que receberam grades de proteção. No chão, o piso de cimento é coisa do passado, coberto por piso de cerâmica.

O abastecimento de água foi ampliado, com duas caixas d’água novas, cada uma com capacidade de armazenar mil litros. Cozinha, banheiros e sala da diretoria foram reformados e praticamente todo o revestimento da EMEB foi trocado, assim como a rede de esgoto para a fossa que foi recuperada e recebeu uma nova tampa.

Até o pátio é outro, com calhas que dão vazão as chuvas e piso de cimento. O único espaço mantido com terra é o reservado para a horta escolar. Já os pilares da parte coberta da unidade de ensino não são mais de alvenaria, e sim de concreto.

Mais segurança

Nem o portão da Escola Cândido Toledo é o mesmo, sendo o novo em conformidade com as normas de segurança que exigem abertura para dentro e para fora. O investimento também elevou a altura do muro que protege a unidade de ensino em mais um metro.

“Todos nós temos conhecimento das inúmeras obras voltadas para a educação do nosso município, como as inaugurações recentes de outras unidades de ensino. Um conjunto de obras que nos faz ver que Penedo caminha, a passos largos, na direção certa”, destaca a gestora da Semed, Cíntya Alves.

“Quando investimos em educação, estamos proporcionando melhor qualidade de vida para o povo. Abrir as portas de uma escola não é simplesmente encher as salas de aula de crianças, mas resgatar a cidadania de um povo. É trazer a esperança de um futuro melhor para a população”, frisa a Secretária de Educação, agradecendo e parabenizando o Prefeito Marcius Beltrão por mais uma obra voltada a formação das crianças penedenses.

Fonte: Decom – PMP