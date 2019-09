Série A do Brasileirão terá promoção com sorteio de carros para torcedores; veja jogos

Data: 12/09/2019



A CBF preparou um pacote de novidades para aproximar ainda mais o torcedor do Brasileirão. As iniciativas vão de site exclusivo a games valendo ingressos e tem como atração principal o sorteio de um carro Fiat Mobi zero km entre os fãs de futebol que forem aos estádios nas 40 partidas participantes, deste fim de semana até o fim da competição. A promoção “Sua Torcida Vale Carro Zero” conta com a parceria de todos os 20 clubes, que terão suas torcidas atendidas de forma igualitária. Essa ação vai rolar em dois jogos por rodada e cada time terá, até dezembro, carros sorteados em dois compromissos como mandante.

“O crescimento do público nos Estádios é resultado de uma feliz combinação: o bom futebol apresentado em campo, resultado dos investimentos dos clubes em seus elencos, e as ações da CBF para motivar cada vez mais os torcedores. No segundo turno, vamos aprofundar ainda mais essa parceria”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

É fácil concorrer: ao entrarem no estádio nas partidas listadas (no fim do texto), os torcedores vão preencher um formulário com seus dados, respondendo à pergunta “Qual o maior campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?”. O sorteio será realizado no intervalo e o resultado anunciado no serviço de som.

“Estamos investindo em um novo momento para o Brasileirão, atribuindo a ele uma personalidade própria, com ações de estímulo à presença, relação com produtos que acompanham a linguagem jovem, dinâmica, digital. Nosso objetivo é contribuir, direta e indiretamebnte, para o aumento da média de público nos estádios” destacou o diretor de Marketing da CBF, Gilberto Ratto.

Troca de pontos por ingressos

Além disso, a CBF lançará, ainda nesse mês, o site do Brasileirão (www.brasileirao.cbf.com.br), que contará com informações como estatísticas, tabela e notícias sobre o campeonato, além de espaço para participação de games, valendo pontos que poderão ser trocados por ingressos.

A primeira ativação criada é o Galerômetro, um quiz que traça o perfil do torcedor. A ideia é compartilhá-lo com os amigos para ver quem realmente conhece o seu comportamento no estádio ou em casa. A cada participação o internauta ganha pontos, que poderão ser trocados por ingressos das partidas dos clubes que já são parceiros do projeto: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Grêmio, Internacional, São Paulo e Vasco. São dois tipos de jogos:

Jogos Rodada: são oferecidos 120 ingressos por partida e cada resgate dá direito a dois ingressos, entregues na casa do torcedor.

Jogos Nossa História: número de entradas varia de acordo com o clube e cada resgate dá direito a quatro ingressos. Nestas partidas, promotores da ação, no estádio, estimulam as pessoas a fazerem um vídeo de até 1 minuto e postarem nas redes sociais com a hashtag #jogodanossahistoria. Os quatro melhores vídeos vão para a votação pública no Twitter e o mais votado ganha uma camisa oficial do seu clube.

Interatividade e mídias sociais

Atenta à mudança do perfil do torcedor mais jovem, digitalmente conectado e que usa a segunda tela como complemento do conteúdo da tv, a CBF stá investindo na renovação do Brasileirão e terá outras iniciativas, além dos novos perfis nas redes sociais. Ativações que serão lançadas juntamente com o site:

Tô no Jogo – O torcedor faz check-in nos jogos, dizendo onde está e com quem. A página vai gerar estatísticas do “Meu Campeonato”, mostrando a quantos jogos o usuário assistiu, seu aproveitamento e seus amigos mais frequentes.

Desafio Palpite – O torcedor faz sua previsão para os resultados dos jogos e, se acertar, ganha pontos para trocar por ingressos.

Narra Aqui (lançamento em outubro) – Serão disponibilizados vídeos de lances e gols do campeonato para o torcedor fazer sua própria narração e compartilhar com amigos.

“Os clubes têm sido muito parceiros e, aos poucos, tem aderido ao projeto, não apenas com ingressos, mas com suporte operacional e inclusive com muita interação nas suas áreas de comunicação. A troca de mensagens entre os perfis nas redes sociais é constante, por exemplo. E ainda, ao engajar novos torcedores, criamos uma base de dados valiosíssima aos clubes, que podem identificar e converter novos sócios-torcedores, fidelizando-os. Teremos muito mais novidades vindo aí, um projeto que veio para ficar”, afirmou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.

Em abril deste ano, foram criados os perfis do Brasileirão no Instagram, Facebook e Twitter. Somados, eles totalizam quase 1 milhão de seguidores. Somente no Instagram, são 680 mil, o que faz dele a oitava liga nacional de futebol com mais fãs na rede social.

“Trabalhamos de forma estratégica e integrada com as demais plataformas de comunicação da CBF. Nossa meta é estar no top 5 em número de engajamentos e seguidores num horizonte de 2 anos. Paralelamente, lançaremos o site oficial do Brasileirão. O potencial de valor e interação do campeonato é imenso, além do universo digital abrir inúmeras novas possibilidades de relação com o mercado, patrocinadores e seus mercados” disse o diretor de Comunicação da CBF, Douglas Lunardi.

As redes também apresentam uma programação recorrente, com quadros como a Seleção do Torcedor, o Cara da Rodada e o Nome do Mês de cada clube, todos eleitos pelos seguidores. Em agosto, os perfis geraram um engajamento de 8,2 milhões e alcance de 160 milhões de pessoas por mês.

LISTA DOS 40 JOGOS EM QUE HAVERÁ SORTEIO DOS CARROS

RODADA 19

PALMEIRAS x CRUZEIRO – Allianz Parque

ATHLETICO x AVAÍ – Arena da Baixada

RODADA 20

BOTAFOGO x SÃO PAULO – Nilton Santos

CSA x CEARÁ – Rei Pelé

RODADA 21

ATLÉTICO MINEIRO x VASCO – Independência

CHAPECOENSE x CORINTHIANS – Arena Condá

RODADA 22

FLAMENGO x SÃO PAULO – Maracanã

FLUMINENSE x GRÊMIO – Maracanã

RODADA 23

CEARÁ x GOIÁS – Arena Castelão

VASCO x SANTOS – São Januário

RODADA 24

FORTALEZA x CHAPECOENSE – Arena Castelão, Fortaleza/CE

FLAMENGO x ATLÉTICO MINEIRO – Maracanã

RODADA 25

INTERNACIONAL x SANTOS – Beira-Rio

FLUMINENSE x BAHIA – Maracanã

RODADA 26

FORTALEZA x FLAMENGO – Arena Castelão

GOIÁS x CORINTHIAS – Serra Dourada

RODADA 27

INTERNACIONAL x VASCO – Beira-Rio

BAHIA x CEARÁ – Arena Fonte Nova

RODADA 28

GRÊMIO x BOTAFOGO – Arena Grêmio

AVAÍ x PALMEIRAS

RODADA 29

ATLÉTICO MINEIRO x CHAPECOENSE – Independência

CEARÁ x FLUMINENSE – Arena Castelão

RODADA 30

CRUZEIRO x BAHIA – Mineirão

SANTOS x BOTAFOGO – Vila Belmiro

RODADA 31

GRÊMIO x CSA – Arena Grêmio

CORINTHIANS x FORTALEZA – Arena Corinthians

RODADA 32

SÃO PAULO x ATHLETICO – Morumbi

BOTAFOGO x AVAÍ – Nilton Santos

RODADA 33

CORINTHIANS x INTERNACIONAL – Arena Corinthians

VASCO x GOIÁS – São Januário

RODADA 34

SANTOS x CRUZEIRO – Vila Belmiro

CSA x FLUMINENSE – Rei Pelé

RODADA 35

BAHIA x ATLÉTICO MINEIRO – Arena Fonte Nova

ATHLETICO x GRÊMIO – Arena da Baixada

RODADA 36

PALMEIRAS x FLAMENGO – Allianz Parque

GOIÁS x FORTALEZA – Serra Dourada

RODADA 37

SÃO PAULO x INTERNACIONAL – Morumbi

CHAPECOENSE x CSA – Arena Condá

RODADA 38

CRUZEIRO x PALMEIRAS – Mineirão

AVAÍ x ATHLETICO – Ressacada

Fonte: Assessoria CBF