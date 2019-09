Comunidade dos Peixotos recebe Escola Cândido Toledo totalmente modernizada

Data: 13/09/2019



O prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), entregou mais uma escola totalmente modernizada. A solenidade de reinauguração da Engenheiro Antônio Cândido Toledo que vai beneficiar o povoado dos Peixotos e adjacências, ocorreu nesta sexta-feira, 13. A administração investiu mais R$ 370 mil no equipamento educacional.

Esta é sétima escola municipal totalmente modernizada em menos de três anos. Os projetos contemplaram tanto a zona urbana, quanto a rural. Todas elas foram climatizadas. “Hoje é mais um dia de gratidão, gratidão por fazer parte de uma administração que prioriza a educação. Quero agradecer ao prefeito Marcius e ao vice Ronaldo. Quero também agradecer aos servidores que fazem parte de Secretaria de Educação, sem vocês não conseguiríamos tantos resultados em tão pouco tempo. E muito obrigado aos pais pela confiança na educação pública de Penedo. Continuem acreditando que vamos fazer muito mais pelas crianças”, afirmou a secretária de Educação Cíntya Alves.

Nathália Larissa, 11 anos, usou o microfone para agradecer em nome de todos, as melhorias em sua escola. “Para este dia especial escolhi em palavras expressar o que estou sentido neste momento. O que estou vivenciando nunca senti em nenhum outro momento. Um momento propício à muitas alegrias. Obrigado”, testemunhou a estudante.

Já passaram por reformas: EMEB Irmã Jolenta, EMEB Costa Mangabeira, EMEB Paulo VI, EMEB Maria da Glória Pimenteira, EMEB Rotay e EMEB Santa Cândida. Nos próximos dias devem iniciar os trabalhos nas escolas João XXIII e Irmã Jolenta (Antigo Freitas). Essa última passará por ampliação de salas devido ao aumento de alunos. E nas próximas semanas, o bairro de Santa Luzia também vai ganhar um moderno Centro Municipal de Educação Infantil (creche). Equipamento educacional que a própria comunidade vai escolher o nome, em livre votação.

“Momentos iguais a estes me completam. Um sentimento que estamos no caminho certo, em trabalhar para ajudar nossas crianças a fazer boas escolhas e a ter um futuro. Todo um trabalho para proporcionar bem-estar para elas. Todas as salas agora estão climatizadas, uma estrutura física da melhor qualidade. E, ainda vamos fazer muito mais, buscando só um propósito, a educação de qualidade como prioridade. Parabéns aos envolvidos em mais este grande feito. Penedo é exemplo para o Brasil. Estamos proporcionando uma educação de qualidade por acreditar que as nossas crianças são o futuro do Brasil”, encerrou o prefeito Marcius Beltrão.

A Escola Municipal de Educação Básica Engenheiro Antônio Cândido Toledo, localizada no povoado dos Peixotos, zona rural de Penedo, teve o abastecimento de água ampliado e todas as salas foram climatizadas. Além da cobertura ter sido toda substituída e todos áreas receberam piso e revestimento, o que não existia no passado. Primando pela segurança, a escola conta agora com sistema de videomonitoramento e o moderno mobiliário escolar. Foram investidos R$ 375.273,39.

por Roberto Miranda