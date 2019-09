Peça infantil abre programação de aniversário do Theatro Sete de Setembro

Data: 13/09/2019

Centenas de crianças lotaram o Theatro Sete de Setembro nesta quinta-feira, 12, para se divertir com a peça Baby Shark Família Tubarão, produção inspirada na série de tv cujos personagens defendem o mar da poluição.

O musical infantil abre a programação promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), em comemoração aos 135 anos do Theatro Sete de Setembro, a primeira casa de espetáculos de Alagoas.

O espaço cultural recuperado durante a gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes – obra incluída no PAC Cidades Históricas – também abre as portas, logo mais à noite, para o público adulto.

Sexo, etc e tal

A atração é a comédia peça ‘Sexo etc e tal’, trabalho do ator André Rangel, artista que tem em seu currículo quadro no programa Zorra Total, da TV Globo, onde também fez parte do elenco da novela Beleza Pura.

Além das duas produções, a programação desta sexta-feira, 12, reservou o salão nobre do Theatro Sete de Setembro a oficina “AR9, método titânio, o corpo fala”.

Cazuadinha e Coro de Penedo

A criançada tem nova opção de lazer nesta sexta-feira, 13, data das duas apresentações do grupo Cazuadinha, sendo o primeiro espetáculo (14h30) exclusivo para estudantes da rede municipal. O musical infantil volta ao palco do Theatro Sete de Setembro às 19 horas, sessão aberta ao público.

Em seguida, o grupo de canto coral Imperial Coro de Penedo mostra seu repertório, a partir das 20 horas. Ainda na sexta-feira, 13, a partir das 15 horas, o salão nobre está reservado para a oficina de Jogos Teatrais.

Hello People e Vozes de Penedo

A noite de sábado no Theatro Sete de Setembro também promete lazer da melhor qualidade. A diversão começa com o stand up comedy Hello People (20 horas) e continua com a apresentação do grupo coral mantido pela Seclej, o Vozes de Penedo. O acesso aos espetáculos é gratuito.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP