Primeira fase do projeto “A criança, a cidade e o patrimônio” é apresentada na Casa de Aposentadoria em Penedo

Data: 13/09/2019



Foi apresentado na Casa de Aposentadoria em Penedo na tarde desta quinta-feira (12), pela equipe do Projeto “A criança, a cidade e o patrimônio”, sua primeira fase, que consta no diagnóstico da educação infantil do município.

O evento contou com a presença da Coordenadora do Projeto Lenira Haddad, da Coordenadora de educação Infantil Maria Leonildes Rodrigues Moreira e da Superintendente de Gabinete Laudecir Melo, membros da equipe técnica do projeto, além de diretores, coordenadores pedagógicos, professores da educação infantil.

Na oportunidade foi mostrado para o público presente um diagnóstico geral, sendo formuladas diversas propostas sobre as questões observadas.

O diagnóstico técnico segue as seguintes linhas norteadoras: A criança a cidade e a educação infantil; Criação e produção de uma linha de mobiliário infantil; As artes, a cidade e o patrimônio; Intercâmbio educacional e artístico entre Penedo e Évora.

Na ocasião também a professora Dra. Maria Assunção Folgue falou de sua experiência da relação da criança com a cidade de Évora.

Rede municipal

Durante a apresentação foram abordados os dados referentes a rede municipal de educação, no tocante a educação infantil no município, apresentando para o público uma ficha técnica completa, sobre o número de escolas, professores, coordenadores; um panorama do contexto atual da educação infantil em Penedo.

Foi realizado um levantamento de todas as adequações necessárias nos equipamentos educacionais e patrimoniais existentes no município, além de mudanças no mobiliário das creches-escolas e criação de espaços públicos e nas áreas externas das escolas para os objetivos definidos pelo projeto.

Também foram identificadas as manifestações artísticas e culturais, com a realização de um intercâmbio para formação de profissionais, na qual 12 já foram selecionados e viajarão para Portugal.

Projeto

O Projeto: “A criança, a cidade e o patrimônio” está sendo implementado em Penedo, por meio de uma parceria da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Educação, com a UFAL e a cidade de Évora em Portugal.

O projeto tem o objetivo de resgatar, preservar e despertar a população para a necessidade de valorização do patrimônio material e imaterial de Penedo, sendo realizado com crianças da rede municipal de ensino.

A coordenadora do Projeto Lenira Haddad, da Universidade Federal de Alagoas falou sobre a troca de conhecimentos entre as cidades de Penedo e Évora, que está ocorrendo por meio do referido projeto, construindo assim um conjunto de saberes e fazeres, contextualizando e dialogando sobre os diversos temas inerentes ao projeto, que foi inspirado no olhar cuidadoso com a criança e sua interação com a cidade histórica de Évora (Portugal).

A Superintendente de gabinete Laudecir Melo falou em nome da Secretária Cíntya Alves e parabenizou as doze professoras selecionadas para viajarem até a cidade de Évora em Portugal e também a todos os envolvidos no projeto.

por Thiago Sobral – Decom/PMP