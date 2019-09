Alagoanos podem movimentar R$ 60 milhões no primeiro saque do FGTS

Data: 15/09/2019



A Caixa Econômica Federal (CEF) iniciou na sexta-feira, 13, o pagamento do chamado saque imediato de até 500 reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Diante da demanda, as agências em todo o país ampliaram o horário ontem e abriram especialmente neste sábado, 14, com atendimento de 9h até às 15h. Em Alagoas, a CEF informou que cerca de 160 mil pessoas têm direito ao saque neste primeiro momento.

De acordo com a Caixa, 52 agências no estado alagoano abriram neste sábado para auxiliar na movimentação do saque FGTS, que deve liberar R$ 60 milhões para os beneficiados que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril.

Ainda com informações da CEF em Alagoas, aqui no Estado mais de 970 mil trabalhadores vão poder receber o benefício, que chega a um total de pouco mais de 312 milhões de reais.

Calendário

Cerca de 33 milhões de pessoas (34%) poderão receber crédito automático em conta poupança, conforme o calendário:

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, este é o início da maior ação de pagamentos da história do país e a estratégia de atendimento do banco foi traçada para proporcionar comodidade ao trabalhador brasileiro. “A Caixa atenderá a todos até o final do calendário. O pagamento será feito por vários canais de atendimento, com tranquilidade e segurança”, ressalta Guimarães.

O crédito ocorrerá automaticamente nas datas previstas no calendário nas contas poupança da Caixa abertas até 24/07/2019, data de edição da MP 889/2019. O trabalhador também pode optar por receber em outras contas da Caixa, por meio dos canais: Internet Banking, APP FGTS e o site fgts.caixa.gov.br.

Não quer fazer o saque?

No caso de não desejar retirar os recursos, o cidadão deve informar ao banco, por meio dos canais divulgados no site fgts.caixa.gov.br, para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS.

Pagamentos do FGTS

As novas regras para saque das contas do FGTS têm como base a Medida Provisória nº 889/2019, como a possibilidade de saque, a partir deste mês, de até R$ 500 das contas vinculadas de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo, conforme exemplos abaixo:

O Saque Imediato do FGTS pode resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões para a economia ainda em 2019 e R$ 12 bilhões para 2020. Cerca de 96 milhões de trabalhadores têm direito ao saque dos recursos.

Fonte: TNH1