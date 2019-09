Caminhão carregado com telhas tomba e pega fogo na AL-115, em Palmeira dos Índios

Data: 15/09/2019



Um caminhão que fazia o transporte de uma carga de telhas tombou e pegou fogo, na manhã deste sábado (14), em um trecho da AL-115, na Serra das Pias, em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

Segundo informações do Batalhão Rodoviário Militar (BPTran), apesar dos danos materiais e da proporção do acidente, o motorista saiu apenas come scoriações do caminhão que perdeu o controle após ficar sem freio e com o controle direcional quebrado.

O acidente aconteceu quando o veículo descia o trecho de serra que liga o município de Bom Conselho (PE) ao de Palmeira dos Índios.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito esteve no local e ajudou a sinalizar a via.

Fonte: G1/AL