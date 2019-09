Alagoano é preso suspeito de matar empresário com régua utilizada na construção civil em MG

Data: 15/09/2019



Um alagoano de 18 anos, de identidade não revelada, foi preso neste sábado (14) suspeito de matar um empresário de 43 anos em Uberlândia, Minas Gerais, com golpes de régua utilizada em construção civil. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (13), em uma colônia onde a vítima e o suspeito moram.

De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi informado por denúncia de testemunhas. Os policiais encontraram o suspeito do crime perto de onde estava o corpo. Ele negou a autoria e disse que um outro homem tinha matado a vítima, no entanto ele estava com as roupas e as mãos sujas de sangue.

Os policiais foram até a casa do suspeito encontraram a régua usada no crime. Ele confessou que matou a vítima. De acordo com o rapaz, o empresário tinha ofendido a irmã dele anteriormente e ele estava com vontade de se vingar desde então.

A irmã do suspeito negou que tenha sido ofendida. Ela disse que já teve desentendimento com o empresário, mas que era amiga dele. Ela disse também que não lembra de ter sido ofendida como alega o suspeito.

Na versão de testemunhas, o jovem e o empresário sempre participavam de festas juntos na Colônia. Nesta sexta, o suspeito e a vítima ficaram sozinhos depois que todos foram embora e o jovem aproveitou para agredir o empresário.

As agressões começaram com socos e chutes, mas depois o homem pegou a régua e matou a vítima. Antes do homicídio, os dois tinham ingerido bebida alcoólica e

Uma testemunha ouviu o suspeito dizer que a vítima não deveria estar ali. O jovem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

com agências