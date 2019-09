Bili Marques confirma apoio ao pré-candidato Ronaldo Lopes

Data: 15/09/2019



O Vereador Bili Marques (Josué Marques da Silva) confirmou que apoia a pré-candidatura do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes. A informação veio durante a sessão realizada nessa quinta-feira, 12, na Câmara Municipal de Penedo.

“Eu sou medebista mais antigo do que Ronaldo Lopes, eu era o presidente do partido, passei a faixa para ele e permaneci como vice-presidente no partido que estou até hoje. Pelo que sentimos, Penedo vai sair das mãos de um grande prefeito para entrega-la a um gestor, eu acredito que Penedo ganha muito com isso”, conforme disse Bili Marques em sua avaliação particular, como frisou.

‘É uma pessoa séria e, no bom sentido, tem pedigree político”, destacou o parlamentar, resumindo a biografia do Dr. Hélio Lopes, pai do vice-prefeito Ronaldo Lopes. Bili Marques também enalteceu a capacidade administrativa do possível sucessor de Március Beltrão.

“Com certeza, tem tudo para ser um grande prefeito de Penedo e fazer, talvez, até melhores obras do que hoje se faz, a depender da abertura que o governo federal faça para os estados e para os municípios”, afirmou.

Fonte: Assessoria