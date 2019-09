CSE e Penedense vencem na rodada inaugural do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão 2019

Data: 16/09/2019



Duas partidas deram início ao Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Neste domingo (15), o CSE bateu o FF Sports, por 3×0, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Já o Penedense viajou até a capital Maceió e aplicou 2×0 no Sete de Setembro, no Rei Pelé, com dois belos gols do meia Palhinha artilheiro da competição.. A partida Zumbi x Miguelense que seria nesta segunda-feira (16), no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, foi cancelada devido a eliminação do Miguelense do campeonato em razão da não inscrição de número legal de jogadores para começar a competição conforme dita o regulamento.

Em um Juca Sampaio com muitos torcedores, o Tricolor de Palmeira não tomou conhecimento dos visitantes e construíram o marcador com gols de Deizinho, aos 18 minutos do primeiro tempo, e na etapa final, Henrique e Hugo, aos 42 e 47 minutos, respectivamente, decretaram o triunfo dos donos da casa.

No Trapichão, o experiente Palhinha foi o dono do jogo. Em sua especialidade, o camisa 8 fez o primeiro gol de falta, aos 13 minutos do segundo tempo. No minuto 37, o goleiro Manoel cobrou tiro de meta, Goiabinha deu uma casquinha para trás e Palhinha, da intermediária, soltou um foguete, ampliando o marcador.

A segunda rodada será no próximo domingo (22), com dois jogos acontecendo simultaneamente às 15h: Zumbi x CSE, e FF Sports x Sete de Setembro.O Penedense que enfrentaria o Miguelense folga na tabela, por causa da eliminação do time de São Miguel dos Campos na competição. Os locais ainda seão definidos pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).