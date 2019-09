Nos 202 anos de AL, Governo lança coleção inédita de mapas do estado e dos municípios

Data: 16/09/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), lançou, nesta segunda-feira (16), uma coleção inédita com o novo mapa político-administrativo de Alagoas e outros 102 dedicados a cada município que integra o estado. Disponíve para download na internet, o acervo traz detalhes da dimensão territorial alagoana e informações atualizadas.

A coleção, que foi desenvolvida pela Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (Sinc) da pasta, é uma homenagem aos 202 anos de Alagoas, celebrados na data de hoje.

“É um trabalho de extrema importância para que a gente possa reforçar a identidade do estado de Alagoas e dos municípios, do nosso povo. Entendemos que, com essa coleção, todo alagoano vai poder, com muito orgulho, pegar o mapa do seu município e divulgar para todo o mundo porque agora vai contar, pela primeira vez, com essa informação que é tão relevante para o estado. É importante que os alagoanos tenham autoestima de serem alagoanos, que conheçam seu município, que valorizem seu território. Essa é a nossa forma de contribuir com esse processo”, destaca o superintendente de Produção da Informação e do Conhecimento da Seplag, Thiago Ávila.

Na coletânea, é possível ter um acesso dinâmico a dados como infraestrutura do Estado, hidrografia, localização de pontos como vilas, povoados, entre outros. Articulado de forma a evidenciar a integração e a caracterização dos 102 municípios alagoanos, o acervo conta com uma atualização dos limites municipais e, ainda, com uma estimativa populacional das cidades. Além disso, nos mapas municipais, foram incluídos dados como data de emancipação, região do planejamento a que pertence, área territorial, distância para a capital e outros.

“Por meio desse conjunto de mapas fica muito mais fácil compreender e até mesmo explicar, no caso dos professores, o comportamento socioeconômico do estado. Com essa unidade visual, é possível ir aos quatro cantos de Alagoas de forma rápida, lúdica e, o melhor, contando com os dados mais recentes que temos atualmente”, explica o supervisor de Geoprocessamento da Sinc, Klebson Silva.

Disponibilizado no Portal Alagoas em Dados, o acervo, além de ser de fácil acesso para a população, está alinhado a uma estrutura de dados abertos e publicado em diversos formatos para que o cidadão possa se apropriar e dar continuidade ao desenvolvimento e difusão das informações.

“Poder colaborar, por meio do conhecimento, com o aprimoramento de políticas públicas, estudos científicos e projetos empresariais que devem transformar a realidade do nosso estado é um privilégio. Nós entendemos que o conhecimento democratiza e que o nosso trabalho tem a ver com isso: contribuir para que, através da informação, Alagoas seja um lugar cada vez mais desenvolvido e próspero”, pontua Thiago Ávila.

por Minne Santos/Agência Alagoas