Penedense vence na estreia do Alagoano da 2ª divisão 2019

Data: 15/09/2019



O Sport Club Penedense estreou com vitória no Campeonato Alagoano da 2ª divisão 2019 vencendo o Sete de Setembro por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os gols do time ribeirinho foram marcados pelo jogador meio campista Palhinha.

Com a vitória, o Penedense soma três pontos na competição juntamente com o CSE que venceu o FF Sport de Viçosa por 3 a 0 no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

O time ribeirinho só volta a campo no próximo dia 29 de setembro onde irá enfrentar o Zumbi de União dos Palmares às 15 horas no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo. Por tabela, o Penedense iria jogar no domingo, 22, contra o Miguelense, mas como a equipe de São Miguel foi eliminada da competição o alvirubro irá folgar na rodada.

O Penedense jogou e venceu o Sete de Setembro, com: Manoel. Diogo (Vinicius), Moisés, Samuel e Joelson. Elizeu, Palhinha, Goiabinha (Clebson) e Aldonys. Pilar e Wesley (Fernando). Técnico: Evanilson Nunes.

por Redação