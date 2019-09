Competições movimentam orla de Penedo durante o final de semana

Data: 17/09/2019



A orla ribeirinha de Penedo foi ponto de encontro para praticantes do futevôlei e do futebol durante o final de semana. Atletas amadores participaram de competições promovidas pela Prefeitura de Penedo, por meio da Coordenadoria Municipal de Esportes da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej).

As disputas começaram na tarde de sábado, 14, no gramado do campo do Sinimbu, local de realização de todas as partidas da Copa Master. A primeira rodada foi concluída com a vitória do Bonfim sobre o Brasiliense (1 x 0) e da equipe da Vila Primavera sobre o Santa Cruz (2x 1).

No domingo, 15, o Vasco goleou a equipe do bairro Santa Isabel por 5 a 3. A segunda rodada da Copa Master terminou com a vitória do time dos ‘casados’ por 3 a 2 sobre a equipe que representa da Escola Nossa Senhora Auxiliadora.

Circuito Penedense de Futevôlei

O feriado em comemoração à emancipação política de Alagoas marcou a realização da segunda etapa do Circuito Penedense de Futevôlei. Quinze duplas participam da competição que reuniu atletas na Prainha de Penedo na tarde de segunda-feira, 16.

De acordo com o Coordenador Municipal de Esportes, Elias Peixoto (Betume), Romário e Torrôio formaram a dupla campeã. Rodrigo e Senna ficaram em segundo, com a dupla Silas e Gê na terceira posição.

A próxima etapa do Circuito Penedense de Futevôlei acontecerá no bairro Santa Luzia, no Santa Cruz Futebol Clube. A Copa Master segue com jogos no campo do Sinimbú.

Fonte: Decom-PMP