Operação contra o desmatamento da Mata Atlântica é realizada em Alagoas

Data: 16/09/2019



O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE) iniciou nesta segunda-feira (16) a segunda edição da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé em Alagoas. As fiscalizações ocorrem em 17 estados, todos com o bioma Mata Atlântica. A coordenação nacional do trabalho é do Ministério Público do Paraná. De acordo com o Ministério Público, o balanço final da operação será divulgado na sexta-feira (20).

No primeiro alvo da fiscalização, a força-tarefa flagrou um desmatamento de mais de cinco hectares de Mata Atlântica em uma fazenda no município de São Miguel dos Milagres, no Litoral Norte de Alagoas. O proprietário foi autuado e terá a obrigação de reparar o dano ambiental.

O tipo de vegetação alvo da queimada foi: exemplares de Ipê amarelo, Peroba, Barbatimão, Gulandim e Palmeiras catolé e Ouricuri.

Até a sexta-feira (20), fiscais e policiais vão vistoriar, autuar e tomar outras medidas medidas em propriedades onde houver a confirmação de desmatamento de Mata Atlântica.

Em Alagoas, a 4ª Promotoria de Justiça do MPE, coordenada pelo promotor Alberto Fonseca, comanda a fiscalização em 37 alvos localizados em municípios dos litorais Norte e Sul.

Três equipes em campo, com 18 técnicos, estão participando da operação durante toda esta semana. Os grupos são compostos por três viaturas do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), duas do Ibama e uma do Instituto de Meio Ambiente (IMA).

“Essa é uma operação importante porque temos que seguir protegendo o pouco que ainda existe da mata atlântica de Alagoas. Para se ter uma ideia, hoje existem pouco mais de 3% de remanescentes desse tipo de bioma em nosso estado. Inclusive, justamente visando essa preservação, o Ministério Público de Alagoas instituiu o programa Pró-Reservas, que está criando várias reservas particulares de patrimônio natural (RPPN) na capital e no interior”, explicou o promotor de justiça Alberto Fonseca.

Fonte: G1/AL