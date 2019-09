Projeto Lapidando Mentes destaca importância de saber administrar finanças

Data: 17/09/2019



A sabedoria popular ensina que não devemos gastar mais do que ganhamos. A regra é básica e serve para qualquer situação, da feira familiar até a empresa, de grande ou pequeno porte, do Micro Empreendedor Individual (MEI) aos gestores de uma rede de trabalho de amplo alcance.

Apesar de conhecida, pode ser que a falta de informações prejudique a gestão do negócio. Para suprir essa ausência de orientação, a Coordenadoria Municipal da Juventude da Prefeitura de Penedo faz a ponte entre quem precisa da qualificação e onde ela está disponível, de forma acessível a qualquer pessoa e gratuita.

As ferramentas são parte do Projeto Lapidando Mentes, desenvolvido pelo Coordenador Municipal da Juventide, Cleyton Porfírio. Essa articulação do setor vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) da gestão ‘Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ aponta o caminho para quem precisa saber administrar corretamente o dinheiro que ganha, o curso de gestão de finanças pessoais.

Disponível no portal do SINAJUVE (Sistema Nacional de Juventude) do governo, o curso online aborda temas como relação das pessoas com o dinheiro, orçamento pessoal ou familiar, crédito e endividamento, consumo planejado e consciente, poupança e investimento, prevenção e proteção, e ainda consumindo serviços financeiros.

Quem concluir todos os módulos, recebe certificado emitido pelo Banco Central. Em Penedo, qualquer dúvida ou se precisar de outras informações, basta se dirigir à sede da Coordenadoria Municipal da Juventude, pavimento térreo da Seclej na Rua Dâmaso do Monte (Ladeira da Igreja da Corrente), nº 141, Centro Histórico, no horário das 7h30 às 13h30.

