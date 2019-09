Programação de aniversário do Theatro Sete de Setembro será encerrada com Congresso Regional Espirita

A programação de aniversario de 135 anos do Theatro Sete de Setembro teve continuação durante a noite do último sábado (14), com o espetáculo estilo Stand up comedy, Hello People, com a atriz penedense Claudia Helena Tavares.

Com a centenária casa de espetáculos com grande público, a atriz penedense divertiu a plateia com um repertório recheados de situações cotidianas, contadas de forma descontraída.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e da Secretária municipal de Cultura Aliny Costa, além da população penedense que compareceu ao espetáculo, na qual cada pessoa doou 1kg de alimento em solidariedade a pessoas carentes.

No dia anterior, a atração infantil musical Cazuadinha, oriunda da capital alagoana, havia se apresentado no Theatro, contando também com a participação em massa da população penedense.

Congresso Regional Espírita

A programação de aniversário do Theatro Sete de Setembro será encerrada oficialmente com o 5º Congresso regional espirita que ocorrerá entre os dias 19 e 22 desse mês. O evento é promovido pela Federação Espírita do Estado de Alagoas, com as presenças dos principais nomes da doutrina no estado e diversas palestras referentes ao tema.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)