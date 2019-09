Data: 18/09/2019



O Centro de Saúde da Mulher Penedense está funcionando em novo endereço. O setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde inaugurado durante o governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes foi transferido para o Centro de Saúde III, o antigo Sesp, por motivo de reforma em sua sede localizada no bairro Raimundinho.

Criado para orientar e tratar de situações relacionadas à saúde de pacientes do sexo feminino, o Centro de Saúde da Mulher Penedense era um investimento inédito na região do Baixo São Francisco até 29 de outubro de 2015, ano da entrega do benefício à população.

O pioneirismo da gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura colocou as mulheres de Penedo em condição diferenciada, com atenção profissional e especializada para usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para melhorar essa assistência, a administração que mais investe em saúde pública e qualidade de vida para o povo penedense transfere o atendimento do Centro de Saúde da Mulher para o antigo Sesp, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros, na Praça Clementino do Monte, onde está localizada a Igreja do Senhor dos Pobres.

por Fernando Vinícius – Decom (PMP)