Detran/AL lança campanha educativa com foco no pedestre para a Semana Nacional de Trânsito

Data: 18/09/2019



A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro com a finalidade de promover a participação social no debate sobre mobilidade e segurança. Para 2019, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) desenvolveu uma campanha que busca conscientizar o pedestre dos seus direitos e deveres no trânsito.

O chefe de Educação para o Trânsito do Detran/AL, Antônio Monteiro, explica o porquê da campanha focar no pedestre. “Precisamos pensar no pedestre como a criança que não tem noções de segurança, como o idoso e o portador de deficiência que têm dificuldade na travessia. Na questão da alcoolemia, sempre nos preocupamos com o motorista embriagado, mas também precisamos conversar sobre o pedestre embriagado que coloca sua vida em risco”, afirma.

De acordo com o diretor de criação da Clorus Publicidade, Yuri Oliveira, agência que idealizou a campanha desse ano, a ideia é conscientizar a população através de uma linguagem lúdica e interativa. “As peças trazem a linguagem dos games, e a identidade visual reforça o conceito de que o pedestre também precisa fazer a sua parte, e que a vida não é um jogo”.

Ele diz que a campanha contará com peças para mídia exterior, forte presença nas redes sociais e na internet, através da mídia programática, além de banners em portais de todo o Estado e um filme divertido com a estética do “Caminho Seguro”.

Para o diretor-presidente da autarquia, Adrualdo Catão, a Semana Nacional de Trânsito é mais um momento do ano em que o órgão reforça as atividades educativas voltadas à conscientização. “Como diz a campanha: Diferente dos jogos, na vida real o cidadão só tem uma vida e ela precisa ser preservada”, ressalta.

Fonte: Assessoria