SMTT Penedo vai utilizar sistema de talonário eletrônico

Data: 18/09/2019



A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo está próxima de colocar seus agentes para emitir autos de infração. E de forma moderna, com equipamento eletrônico que garante mais segurança e agilidade no processo, tanto para a SMTT quanto para o condutor do veículo.

O sistema de talonário eletrônico permite o registro exato do local da infração, com data e hora inseridos automaticamente no momento do uso do aplicativo instalado em smartphone. Com isso, o agente da SMTT também pode adicionar foto ou vídeo da situação, quando foi possível, assegurando mais informações ao registro.

“Essa inovação que estamos trazendo é resultado de uma parceria entre a SMTT de Penedo e o Detran, inclusive nós fomos o primeiro município a solicitar essa ferramenta tecnológica e devemos ser também a primeira SMMT em Alagoas a utilizar o talonário eletrônico”, destaca Ricardo Góes Araújo, Superintendente de Transporte e Trânsito do município.

Treinamento

Ainda sobre o pioneirismo da iniciativa que moderniza e desburocratiza o funcionamento da máquina administrativa municipal – uma das marcas da gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura –, Ricardo Araújo informa que parte do pessoal da SMTT participou de treinamento em Maceió.

“Ainda teremos um reforço com nossos agentes, aqui em Penedo, para que todos conheçam o sistema que em breve estará sendo utilizado nas ruas de nossa cidade”, avisa o Superintendente da SMTT penedense, o único gestor da pasta presente no treinamento realizado pelo Detran, em Maceió, que reuniu representantes de dezenas de SMTTs alagoanas.

Por Fernando Vinícius – Decom/PMP