TRE-AL está autorizado a abrir concurso para técnicos e analistas

Data: 18/09/2019



Um novo edital poderá ser publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segundo a Portaria nº 602, de 7 de agosto de 2019, publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ficaram autorizadas quatro vagas para provimento imediato.

Desse total, uma é para analista e três para técnicos. As vagas deverão ser preenchidas por meio de concurso TRE-AL.

No entanto, no Portal da Transparência do órgão, constam 10 cargos vagos. Desses, um é para analistas e nove para técnicos. As especialidades não foram especificadas.

Assim, espera-se que a seleção também contemple vagas para formação de um cadastro de reservas. O cadastro deverá ser utilizado ao longo do prazo de validade do concurso, que deverá ser de dois anos.

Segundo o Tribunal Superior, as autorizações de novas vagas para os TREs sempre resultam em novos editais. Assim, a expectativa é de que os trâmites para a realização de um novo concurso no TRE-AL iniciem em breve.

Sem previsão

Apesar da autorização e da necessidade real de servidores, a assessoria do órgão informou ao TNH1 que não há previsão para a realização do certame.

“O TRE-AL está impossibilitado de fazer o concurso em um curto prazo, de pelo menos uns dois anos. Não há orçamento, devido a alguns cortes realizados pelo Governo Federal”, explicou a comunicação do tribunal.

Também foi informado pela assessoria que as vagas não são necessariamente para pessoas “de fora”. “Podem ser preenchidas com provimento interno, com concurso de remoção, por exemplo”.

Remuneração para servidores do TRE-AL chega aos R$12 mil

Ainda de acordo com informações do Portal de Transparência, a remuneração para técnicos do TRE-AL, cuja exigência é o nível médio, é de R$7.591,37. O valor conta com o salário base, de R$3.163,07; mais a Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ), de R$4.428,30.

Já a carreira de analista exige formação em nível superior e oferece um salário de R$12.455,30. Também já está somado ao valor o salário base (R$5.189,71) e a Gratificação por Atividade Judiciária (GAJ) (R$ 7.265,59).

O concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é muito aguardado, especialmente por conta do tempo de realização da última seleção. O Tribunal não realiza um concurso para contratação de servidores para área de apoio há dez anos.

Em 2009, foram oferecidas três vagas imediatas, todas para analistas. Também havia vagas para técnicos e analistas em cadastro de reservas.

As vagas de analistas contemplarão os cargos de analista judiciário sem especialidade (uma vaga), analista administrativo sem especialidade (CR), analista administrativo — Contabilidade (uma), analista administrativo — Engenheiro Civil (uma).

Para técnicos as chances eram em cadastro de reserva para área administrativa sem especialidade. Com exceção da vaga para analista, da área de Contabilidade, cuja lotação era para a Secretaria do TRE-AL, as demais eram para Cartórios Eleitorais do Interior do Estado.

Prova objetiva do concurso TRE-AL 2009 teve 70 questões

No último concurso, feito em 2009, os candidatos foram submetidos à realização de provas objetivas. No caso dos concorrentes aos cargos de analistas, também foi realizada uma prova de Redação. O concurso foi organizado pela Fundação Carlos Chagas.

A prova objetiva foi composta por 70 questões, divididas por itens de Conhecimentos Básicos e Específicos. A prova de Conhecimentos Básicos contou com itens de Português, Noções de Informática e Noções de Arquivologia, sendo essa última apenas para técnicos.

O concurso tinha validade de dois anos, prorrogáveis por igual período e já teve sua validade expirada. De modo que o único modo para contratação de servidores efetivos é por meio de realização de novo concurso público.

Fonte: Folha Dirigida