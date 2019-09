Câmara Municipal de Penedo convoca sessão extraordinária

Data: 20/09/2019

Parlamentares que compõem a Câmara Municipal de Penedo (CMP) estão convocados a participar de sessão extraordinária que acontece a partir das 10 horas da próxima segunda-feira, 24, na sede da casa legislativa. O ato foi formalizado pelo Presidente Marcelo Lins Pereira durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, 19.

Em pauta, o Projeto de Lei nº 017/2019, matéria que não foi votada nesta quinta-feira por falta de quórum no plenário. O PL de autoria do Poder Executivo Municipal solicita autorização do Poder Legislativo para suplementação orçamentária no valor de R$ 2.376.997,24.

De acordo com o líder do governo, o Vereador Bili Marques (Josué Marques da Silva), se não houver aprovação do Projeto de Lei nº 017/2019, servidores municipais podem ficar sem receber salário.

Mostra de Arte e Cultura

Ainda durante a sessão realizada nesta quinta-feira, 19, organizadores da Mostra de Arte e Cultura de Penedo tiveram acesso à tribuna da CMP para solicitar apoio que visa incluir a feira cultural que prepara sua quarta edição no calendário de eventos do município.

A solicitação recebeu apoio dos parlamentares, com observação do vereador Bili Marques para a necessidade de reformulação do projeto levado ao plenário, desde erros de digitação até a inclusão de orçamento na documentação.

Discursos

Primeiro orador a usar a tribuna, Derivan Thomaz destacou o atendimento ao pleito que fez em relação à retomada da gratificação para servidores da área de saúde, adicional amparado em lei municipal que não foi revogada pela reforma administrativa. Segundo o vereador, o governo municipal reconheceu o equívoco e vai corrigir a situação.

Já o Vereador Nelsinho (Antônio Nélson Oliveira de Azevedo Filho) criticou a gestão atual por não cumprir a promessa de aumento salarial para todos o funcionalismo, conforme anunciava se houvesse a aprovação da Previdência Municipal e também a não realização de concurso público, acrescentando que as pessoas estão acomodadas com o que ocorre em Penedo e com a estrutura que se perpetua no município.

Bili Marques também foi à tribuna e parabenizou a mudança de local do Centro de Saúde Mulher Penedense, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde que foi transferido do bairro Raimundinho para o Centro de Saúde III, o antigo Sesp. Ele parabenizou o Secretário Pedro Madeiro e equipe, destacando que o local atual é melhor localizado e facilita o acesso da população ao atendimento especializado.

Fagner Matias parabenizou a reforma realizada pela Secretaria Municipal de Educação na Escola Engenheiro Cândido Toledo e cobrou solução para os problemas que identificou nas creches Denilma Bulhões e Bom Jesus, situação levadas ao conhecimento da Secretária Cíntya Alves, conforme afirmou, mas que permanecem sem solução.

Ainda em relação à Semed, Fagner Matias pediu informação sobre a lista de pessoal que receberá gratificação como supervisor. Para o governo municipal, ele cobrou a regularização do pagamento do adicional para todos os servidores, conforme consta no Projeto de Lei que instituiu a reforma administrativa na máquina pública municipal.

Por Fernando Vinícius – Assessoria