Campeã olímpica do judô, Rafaela Silva é flagrada no exame antidoping

Data: 20/09/2019



Campeã mundial, pan-americana e olímpica, a judoca Rafaela Silva, de 27 anos, foi flagrada em exame antidoping realizado durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto. Em entrevista coletiva realizada nesta tarde, no Rio de Janeiro, a atleta se defendeu afirmando que a contaminação teria acontecido através do contato com um bebê. A sustância proibida encontrada é a fenoterol, que tem efeito broncodilatador e costuma ser usada em tratamento de doenças respiratórias, como a asma. O teste antidoping foi realizado no dia em que ela competiu, 9 de agosto.

Conforme apuração do GloboEsporte.com, Rafaela Silva será representada por Bichara Neto, mesmo advogado que defende Gabriel Santos. O nadador teve detectado clostebol em um teste de urina feito no dia 20 de maio, em São Paulo, e pegou 12 meses de suspensão, mas tenta reduzir a pena.

O advogado Marcelo Franklin, que no passado recente defendeu inúmeros casos de doping, foi consultado pelo GloboEsporte.com a respeito da substância.

– É preciso analisar caso a caso. É proibido dentro e fora de competição, mas é uma substância apenas especificada, portanto, é menos grave. Mas tem que ver se foi testada em competição ou fora de competição. Tem que ver se houve pedido de uso terapêutico. Tem que ver os pormenores para avaliar. A jurisprudência mundo afora já deu para esse tipo de caso desde advertência a quatro anos de suspensão – afirmou.

Em 2016, o profissional defendeu Etiene Medeiros, da natação, que foi pega com a mesma substância. Ela levou apenas uma leve advertência e pôde disputar a Olimpíada do Rio.

A reportagem apurou que a judoca alegará, em sua defesa, que houve contaminação da substância detectada em seu organismo.

Rafaela Silva está em busca da classificação para sua terceira Olimpíada, em Tóquio, no Japão, como uma das favoritas para a medalha. Ela é a atual campeã olímpica com o ouro dos Jogos do Rio 2016. No momento, a brasileira está em quarto lugar no ranking mundial da categoria e é um dos principais nomes do país nessa modalidade.

Após os Jogos Pan-Americanos de Lima, onde foi medalhista de ouro, Rafaela Silva disputou o Mundial de Judô, em Tóquio, no Japão, onde ganhou a medalha de bronze após vencer a francesa Sarah-Léonie Cysique.

Ela também ajudou a equipe mista do Brasil a ficar com o terceiro lugar nessa mesma competição. A carioca é a primeira brasileira a sagrar-se campeã mundial de judô. Foi em 2013, na edição do Rio de Janeiro.

por Gabriel Fricke e Paulo Roberto Conde/Globoesporte