Corpo é resgatado de dentro de fosso de elevador em prédio localizado no Centro

Data: 20/09/2019



No início da tarde desta sexta-feira, dia 20, um corpo de identidade e sexo ainda revelados foi encontrado dentro do fosso do elevador de um prédio abandonado, na Rua Barão de Penedo, no Centro de Maceió.

Segundo informações da assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAL) as equipes foram acionadas para a ocorrência no “antigo prédio do INSS”, situado em frente à Praça Palmares, em apoio à Policia Militar.

“Ao chegar na ocorrência foi constatado que o cadáver não encontrava-se em local de difícil acesso, não sendo necessária a atuação do CBMAL”, explicou a assessoria.

Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos padrão.

Por Gabriela Flores – CadaMinuto