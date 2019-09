Praticar exercícios ajuda a recuperar a saúde mental

Data: 20/09/2019



Fazer atividades físicas com frequência tem papel importante não só para manter o corpo saudável, mas também exerce importante papel na saúde mental. Manter uma rotina de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a cabeça e o bem-estar.

“Qualquer forma de atividade física pode ajudar a aliviar o estresse e a frustração”, conta o especialista em treinos do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos com uso de inteligência artificial, John Kennedy.

É provado cientificamente que os exercícios são armas poderosas para combater o estresse. Comprovando essa realidade, uma pesquisa realizada pelo Freeletics concluiu que, entre os brasileiros que realizam atividades físicas apenas uma ou duas vezes por semana, mais de 40% deles dizem que um dos objetivos que buscam com a prática é o controle do estresse. “Essas descobertas fazem muito sentido, já que treinar depois de um dia difícil pode ser um bom alívio do estresse, especialmente porque aumenta os níveis de endorfina,” diz Kennedy.

Como os hormônios agem

O especialista do Freeletics explica que prática de exercícios leva ao aumento da produção dos hormônios indutores de felicidade – dopamina, serotonina e endorfinas – e à redução nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

Os efeitos desse equilíbrio de hormônios não são sentidos apenas no momento da prática de exercícios, explica o especialista: “Fazer exercícios com regularidade durante um período de tempo pode significar que esses hormônios permaneçam em um nível permanentemente mais alto – ou inferior, como no caso do cortisol -, aumentando sua resiliência ao estresse”.

Para isso, é importante que o tipo de exercício seja atrativo e acessível. Não é preciso ir à academia ou jogar futebol; o importante é encontrar um estilo de treino que funcione para você e que lhe permita aproveitar o stress no sentido de utilizá-lo para melhorar seu desempenho. Poder praticar exercícios em casa, usando pouco tempo do dia, a partir de apenas alguns toques no celular – como com o uso do aplicativo Freeletics – é uma das formas mais acessíveis e práticas para que as atividades tornem-se um hábito na vida, trazendo assim tais benefícios.

“Use seu treino como uma maneira de limpar sua mente e dar ao seu corpo o impulso de endorfinas que ele precisa para te deixar se sentindo mais feliz”, recomenda Kennedy.

Impacto direto na saúde mental

De maneira simples, o exercício pode ser um ótimo antidepressivo. “É comum ter diversas dificuldades na vida e o exercício físico pode desempenhar um papel importante nesta jornada para a cura não só da nossa dor física, mas também da nossa dor mental”, relata Kennedy.

Estudos provam que o exercício regular aumenta o volume de certas regiões do cérebro, aumentando o suprimento de sangue para elas. Uma das regiões fundamentais do cérebro para se beneficiar disso é o hipocampo que controla as respostas da mente aos gatilhos emocionais. Portanto, um hipocampo maior e mais ativo, torna mais fácil lidar e processar emoções complexas, reduzindo o risco de desenvolver depressão.

Além disso, ao praticar exercícios, é preciso se concentrar no momento, distanciando a mente de problemas e preocupações diárias. “O treino oferece uma pausa de nossas vidas modernas e complexas, nos incentivando a nos concentrar em funções mais primárias, como respirar e poupar energia”, explica o especialista do Freeletics.

Sobre o Freeletics

O Freeletics foi construído a partir de uma única visão: desafiar e inspirar pessoas para que se tornem a melhor versão delas mesmas. Freeletics é o criador de alguns dos principais aplicativos fitness da Europa, promovendo e aumentando a aptidão física, assim como força mental, força de vontade e autoconfiança – todas ferramentas vitais para seguir a vida de acordo com seus desejos e metas. Fundada em 2013, a companhia já criou um dos mais bem sucedidos movimentos fitness no mundo, com 34 milhões de usuários em 160 países diferentes.

por Fernanda Maranha