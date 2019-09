Mulher é presa ao tentar entrar com droga no presídio Cyridião Durval

Data: 21/09/2019



Uma jovem de 27 anos foi presa, na tarde desta sexta-feira (20), depois de tentar entrar com maconha no Presídio Cyridião Durval, em Maceió. O flagrante se deu durante a revista íntima, procedimento de segurança padrão do sistema prisional.

Segundo a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), a mulher foi identificada como Alessandra Vieira da Silva e encaminhada à Central de Flagrantes, no bairro do Farol.

O material ilícito foi apreendido e estava embalado, escondido nas partes íntimas da mulher. A quantidade exata ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A Seris emitiu um comunicado sobre o ocorrido e destacou o apoio da Polícia Militar na garantia do controle do sistema prisional em Alagoas.

“A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) destaca seu compromisso com a segurança de servidores, reeducandos e sociedade, enaltecendo, ainda, o apoio de instituições como a Polícia Militar na garantia do controle do sistema prisional alagoano”, diz trecho do informativo.



por Maylson Honorato/Gazetaweb