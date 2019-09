Caminhão que transportava etanol tomba na AL-101, em Penedo

Data: 22/09/2019



Um caminhão-tanque que transportava etanol tombou, na manhã deste domingo (22), em um trecho da AL-101 Sul, em Penedo.

O acidente aconteceu em uma área de canavial próximo ao acesso da Usina Pindorama e resultou em vazamento de combustível.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Equipes do Corpo de Bombeiros isolaram parte do trecho e atuaram no local para evitar incêndio e explosão.

Fonte: G1/AL