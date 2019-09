CSA vence em casa o Ceará, passa o Cruzeiro e deixa o Z-4

Data: 22/09/2019

O CSA recebeu o Ceará no Rei Pelé, em Maceió. Em uma partida tensa, o jogo entre as equipes nordestinas terminou com vitória do dono da casa. Criando jogadas pela esquerda, o lateral Carlinhos abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Esse foi o nono gol marcado pela equipe alagoana no Campeonato Brasileiro e o segundo de Carlinhos pelo CSA.

Com o resultado, o CSA chega aos 20 pontos, passa o Cruzeiro, que perdeu neste sábado (21) e deixa a zona de rebaixamento. O Ceará, por sua vez, continua ocupando a 12ª posição na tabela, com 22 pontos, ainda garantido para a copa Sul-Americana. A última vez que os times se enfrentaram em Maceió foi em 1985 e o CSA ganhou por 2 a 0.

O goleiro do CSA foi o herói da partida na tarde deste domingo (22). Com lindas defesas desde os 6 minutos do primeiro tempo, Jordi evitou que a bola entrasse em todas as jogadas perigosas que o Ceará protagonizou e chegou a travar um duelo com o meio campo Lima, que finalizou diversas vezes para o Ceará. O goleiro fez pelo menos cinco grandes defesas durante o jogo e teve pontuação alta no Cartola.

Apesar de jogar em casa, o CSA começou a partida sendo pressionado pelo Ceará e viu seu goleiro fazer grande defesa em uma finalização perigosa de William. Teve menos posse de bola, mas conseguiu criar mais chances perigosas que o rival. Voltou para o segundo tempo mais ofensivo e a consequência foi uma vitória com gol de Carlinhos.

Fora de Casa, o Ceará começou apertando com William tentando de longe. Com mais chances de marcar, o time alvi-negro foi melhor no primeiro tempo. Ficou mais com a bola e fez o goleiro Jordi trabalhar bastante, com belíssimas defesas. Apesar de o Ceará ter mais posse de bola, o CSA teve a melhor chance nos primeiros 45 minutos da partida. Ambas as equipes exploraram bastante as laterais esquerdas do campo. O time da casa fez um jogo mais ofensivo no que diz respeito às faltas. foram 9 a 4 no primeiro tempo.

Os torcedores do CSA encheram o Rei Pelé. Mesmo estando na Zona de Rebaixamento no início do jogo, a torcida se mostrou empolgada com a participação do Azulão na Série A do Campeonato Brasileiro. Em silêncio apenas nos momentos de cobrança de falta do Ceará, o público no Rei Pelé não deixou de empurrar o time, principalmente quando o CSA criou as melhores chances. Após o gol de Carlinhos, os torcedores vibraram e permaneceram em pé até o fim da partida e fez festa com as lanternas do celular.

Na próxima rodada o CSA entra em campo quinta-feira (26) para enfrentar o vice líder Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo. O jogo está marcado para as 19h15. Já o Ceará receberá o Cruzeiro em casa. O embate acontecerá na próxima quarta-feira (25) às 19h30 no Castelão.

Fonte: Folhapress