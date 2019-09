Flamengo vence Cruzeiro fora e bate recorde de vitórias

Data: 21/09/2019



Na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Mineirão, e conquistou mais um recorde em sua história. Os comandados de Jorge Jesus chegaram a sete vitórias seguidas na competição, número nunca alcançado – até agora – em todos os anos do Rubro-Negro. Gabigol – mais uma vez – deixou a sua marca, assim como Arrascaeta. Thiago Neves descontou para a Raposa.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 45 pontos. O Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Ambas as equipes voltam a campo pela competição na quarta-feira – enquanto os mineiros visitam o Ceará, os cariocas recebem o Internacional.

Artilheiro do Brasil e do Campeonato Brasileiro até agora, Gabigol demorou apenas seis minutos para abrir o marcador e ampliar os números desta grande fase que vive com a camisa do Flamengo. Com cruzamento preciso de Gerson, subiu entre dois e colocou o 1 a 0 no placar. Os comandados de Jorge Jesus não estavam dando tempo de o Cruzeiro respirar. O time de Rogério Ceni respondeu somente aos 24, quando Pedro Rocha mandou com perigo no gol defendido por Diego Alves.

EMPATE EM PÊNALTI

O Flamengo foi perdendo um pouco a intensidade inicial com o passar do primeiro tempo. O Cruzeiro, esperto, acordou e passou a aumentar o ritmo na busca do empate. Aos 35 minutos, em chegada de Pedro Rocha, Rodrigo Caio o derrubou – em lance polêmico, que ao menos o vídeo deveria ser acionado, como foi no gol do Flamengo, um erro da arbitragem neste sentido. Dois minutos mais tarde, Thiago Neves foi para a cobrança e converteu, 1 a 1. O jogo foi ao intervalo desta forma.

LÁ, CÁ E TRAVE!

A volta para o segundo tempo foi bastante movimentada. O Cruzeiro chegou logo com Pedro Rocha, obrigando Diego Alves a se esticar. Gabigol respondeu pelo Flamengo, com Fábio defendendo em dois tempos. Neste lá e cá, o lance seguinte foi da Raposa – e desta vez quase o gol da virada. Aos seis minutos, Ezequiel mandou para o gol, a bola desviou e foi na trave. O Rubro-Negro não deixou barato: Bruno Henrique fez Fábio fazer grande defesa após cruzamento de Arrascaeta…

LEI DO EX E RECORDE

Arrascaeta, por sinal, faria o gol da vitória do Flamengo, em mais um episódio de lei do ex no futebol. Aos 21 minutos, Willian Arão mandou rasteiro, Gabigol fez um corta-luz e Arrascaeta, de primeira, estufou as redes e colocou o Rubro-Negro novamente na frente do placar, 2 a 1. O ex-jogador do Cruzeiro, agora destaque do time da Gávea, não comemorou por respeito no Mineirão, mas os torcedores do Fla fizeram a festa fora de casa. Vitória confirmada, a sétima seguida, recorde da equipe na história, e um bom início de segundo turno.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 FLAMENGO

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/hora: 21/9/2019, 17h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP) – Nota LANCE!: 5,5 (deveria ter revisto o lance do pênalti do Cruzeiro no vídeo para afastar a polêmica)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gramado: Ruim

Público/renda: Indisponíveis

Cartões amarelos: Orejuela, Fred (CRU) e Bruno Henrique, Rafinha (FLA)

Cartão vermelho: –

GOLS: Gabigol 6’/1ºT (0-1), Thiago Neves 37’/1ºT (1-1) e Arrascaeta 21’/2ºT (1-2)

CRUZEIRO: Fábio, Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson (Dodô 19’/2ºT), Robinho e Thiago Neves (Ezequiel intervalo); Pedro Rocha (Fred 26’/2ºT) e David. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Arrascaeta (Rhodolfo 45’/2ºT) e Gerson; Vitinho (Piris da Motta intervalo), Bruno Henrique (Berrío 41’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

por David Nascimento/Terra