Governador assina ordem de serviço para construção da Vila do Esporte em Teotônio

Data: 21/09/2019

O governador Renan Filho e o superintendente de Obras da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), Teógenes Café, assinaram, na tarde de sexta-feira (20), em Teotônio Vilela, a ordem de serviço para o início das obras de construção da Vila do Esporte. Serão investidos R$ 1,1 milhão, recursos do governo federal com contrapartida do Governo de Alagoas.

“Esses recursos foram viabilizados ainda no mandato do então deputado federal Pedro Vilela. Nós adequamos o projeto, fizemos a licitação e estamos dando a ordem de serviço para o início das obras”, observou Renan Filho.

Será construído em Teotônio Vilela um complexo dotado de quadra poliesportiva coberta, academia de ginástica ao ar livre, pista de caminhada, espaços de convivência, playground e área para futura instalação de um campo de futebol society. A obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Vamos iniciar essa obra, concluí-la dentro do prazo para que a gente tenha aqui, em Teotônio Vilela, o maior complexo esportivo de todo o Estado de Alagoas”, garantiu o governador, ao lado do prefeito Joãozinho Pereira. Eles plantaram uma muda de palmeira imperial na área onde será erguido o complexo.

“Quero parabenizar o governador Renan Filho por dá início a essa grande obra. Os jovens de Teotônio agradecem e estamos muito felizes”, declarou o prefeito do município.

O espaço vai facilitar a inclusão socioeducativa e fomentar a prática esportiva, garantindo a integração e a acessibilidade de uso. Possibilitará, ainda, a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários. “Vamos iniciar a obra, que dentro de 12 meses estará pronta, em pleno funcionamento”, garantiu Teógenes Café, da Seinfra.

O governador aproveitou as presenças do prefeito de Teotônio Vilela, Joãozinho Pereira, e de Coruripe, Joaquim Beltrão, para anunciar que vai retomar a reconstrução da estrada que liga os dois municípios. “Quero garantir que até o meio do ano que vem vamos entregar essa obra 100% concluída. Essa estrada, que é o antigo acesso a Coruripe, é muito importante para as duas cidades”, considerou Renan Filho.

Junqueiro

De Teotônio, Renan Filho seguiu para Junqueiro. Acompanhado pelo prefeito do município, Carlos Augusto, o governador e o secretário executivo de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Alcides Tenório, inauguram, por volta das 21h30, a Rodovia Vereador Jasme Batinga, que liga os povoados Retiro e Riachão, onde a solenidade foi realizada.

A via possui cerca de sete quilômetros e conta com serviços de drenagem e pavimentação asfáltica. A obra integra os dois povoados, expandindo a rota do desenvolvimento no estado e beneficiando diretamente mais de 23 mil junqueirenses.

“Essa estrada era um sonho antigo. Trata-se de uma obra muito importante para Junqueiro, que liga Retiro ao Riachão, integrando economicamente a região”, disse Renan Filho.

Os serviços foram executados por meio do Pró-Estrada. Coordenado pela Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), o Programa promove a reestruturação asfáltica de rodovias, vias urbanas e acessos, com a proposta de elevar o padrão da malha viária estadual. O Pró-Estrada já alcançou mais de 90 municípios em todas as regiões do estado.

Prestigiaram, ainda, a solenidade o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Fernando Pereira; a secretária executiva de Esporte, Lazer e Juventude, Morgana Tavares; a deputada estadual Jó Pereira; o ex-prefeito de Junqueiro, Raimundo Tavares; dentre outras autoridades.

por Severino Carvalho – Agência Alagoas