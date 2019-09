Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em Teotônio Vilela

Data: 22/09/2019



Um jovem foi morto a tiros na noite deste sábado (21), no Conjunto Residencial Parque do Futuro, em Teotônio Vilela, município do Agreste do alagoano.

Mikael Lira dos Santos, 19 anos, foi abordado por homens em uma motocicleta que efetuaram vários disparos contra ele. Segundo informações policiais, os criminosos teriam usado uma espingarda e um revólver.

A vítima foi baleada no tórax e na cabeça, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os autores dos disparos fugiram logo após o crime. A polícia realizou rondas na região, mas eles não foram localizados.

A motivação do crime ainda é desconhecida. De acordo com relato de populares, Mikael teria envolvimento com o tráfico de drogas e era suspeito de participar do roubo de uma moto no município.

O corpo do jovem foi recolhido para autópsia pelo Instituto Médico Legal (IML) que realizou os procedimentos cabíveis no local, assim como o Instituto de Criminalística (IC).

Fonte: CadaMinuto