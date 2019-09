Seis pessoas são resgatadas após afogamentos em praias alagoanas

Data: 22/09/2019



Seis pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (22), após se afogarem em praias do litoral alagoano. Duas crianças foram retiradas do mar da Praia da Jatiúca, na parte baixa de Maceió, e quatro jovens da Praia do Francês, em Marechal Deodoro.

Por volta da 13h15, dois meninos, ambos com 11 anos, foram resgatados da Praia da Jatiúca, em um trecho da Avenida Álvaro Otacílio. Eles estavam conscientes e após serem avaliados foram entregues aos cuidados dos pais. Três militares autuaram na ocorrência.

Já em Marechal Deodoro, na Praia do Francês, quatro pessoas foram retiradas do mar, por volta das 15h40.

De acordo com informações do CB, três mulheres, de 15, 29 e 23, e um homem de 28 anos, foram resgatadas após quase afogamento. Todas as vítimas foram avaliadas e liberadas. Nenhuma precisou de atendimento médico. Cinco militares atuaram no salvamento do grupo.

