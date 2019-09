‘Golaço!’: narração de César Pita em vitória do CSA sobre o Ceará é destaque nacional

Data: 23/09/2019



A narração de César Pita no belo gol de Carlinhos, que deu a vitória do CSA sobre o Ceará e decretou a saída do time alagoano da zona do rebaixamento da Série A do Brasileirão no último domingo (22), no Rei Pelé, teve repercussão nacional após a partida. A transmissão da Rádio Pajuçara FM Maceió – 103,7 ganhou destaque no programa Redação SporTV, do canal fechado SporTV, na manhã desta segunda-feira (23).

Apresentado pelo jornalista Marcelo Barreto, o programa reproduziu a emocionante narração do ‘Amigão da Galera’ no golaço anotado pelo lateral-esquerdo Carlinhos.

“Pela esquerda, fez a finta no primeiro, pode ser agora, capricha que dá, Carlinhos! Pro gol. Olha o golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Golaço! Espetacular! Espetacular! Gooooool! CSA! CSA! E que golaço de Carlinhos! Sensacional! Espetacular! Uma obra prima no Rei Pelé! Carlinhos, o lateral-esquerdo da camisa meia dúzia endoida em felicidade, em alegria, a nação azulina no Rei Pelé e em todo o Estado de Alagoas! O Azulão está deixando a zona do rebaixamento. Dá-lhe, CSA! Vibra, nação azulina. Que golaço, galera!”, narrou César Pita, descrevendo com precisão e extrema emoção o lance do gol azulino.

Fonte: TNH1