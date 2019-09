Diretoria do Penedense divulga preço do ingresso para a partida contra o Zumbi pelo Alagoano da 2ª divisão

A diretoria do Sport Club Penedense divulgou nesta segunda-feira, 23, o preço do ingresso para a partida contra o Zumbi pela terceira rodada do Campeonato Alagoano da 2ª divisão sub-23. A partida acontecerá no próximo domingo, 29, no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, às 15 horas.

A partir de quinta-feira, 26, o ingresso será vendido ao preço de R$ 15,00, sendo que no dia do jogo será cobrado R$ 20,00. O sócio torcedor que estiver com suas senhas em dias pagará R$ 10,00.

Os pontos de vendas são: Restaurante Dom Guga, Ícone Informática e Bar do Riva.

por Redação