FIFA THE BEST: PELA SEXTA VEZ, MESSI É ELEITO O MELHOR JOGADOR DO MUNDO

Data: 24/09/2019

Pela sexta vez, o mundo está aos pés de Lionel Messi. O craque do Barcelona superou Virgil van Dijk, do Liverpool, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, e conquistou o prêmio “Fifa The Best” de melhor jogador do mundo da temporada 2018/19. O camisa 10 argentino agora é o maior vencedor da premiação no futebol masculino, com seis troféus, uma a mais que CR7. Ele iguala Marta, que também tem seis conquistas no feminino.

Posição Nome Clube Pontos 1 Messi Barcelona 46 2 Van Dijk Liverpool 38 3 Cristiano Ronaldo Juventus 36 4 Salah Liverpool 26 5 Mané Liverpool 23 6 Mbappé PSG 17 7 De Jong Ajax/Barcelona 16 8 Hazard Chelsea/Real Madrid 16 9 De Ligt Ajax/Juventus 9 10 Kane Tottenham 5

Embora não tenha conquistado a Liga dos Campeões da Europa, Lionel Messi se credenciou ao prêmio com números expressivos. Ninguém na última temporada fez tantos gols ou participou de tantos gols quanto ele. O argentino balançou as redes 54 vezes em 56 jogos e ainda deu 19 assistências por Barcelona e Argentina no período.

– Na verdade, eu sempre digo que o prêmio individual é secundário, o mais importante é o coletivo. Mas hoje é especial para mim, tive a oportunidade de estar ao lado da minha mulher e de dois dos meus três filhos. O Thiago já veio aqui, mas era muito pequeno, hoje vê-los ali não tem preço. São dois apaixonados por futebol, e estão adorando ver tantos jogadores aqui, não sabem se pedem autógrafos, estão tímidos – disse Messi.